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Dos personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en diferentes sectores de Juticalpa

Dos crímenes se registraron en menos de 24 horas y en diferentes hechos en diferentes sectores de la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 14:00
Dos personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en diferentes sectores de Juticalpa

Los familiares retiraron de la morgue de Medicina Forense el cuerpo de Olvin Josué Mendoza Aviléz, quien fue asesinado con arma blanca en la residencial Lempira de Juticalpa, Olancho.

 FOTO: Agustín Lagos

Tegucigalpa, Honduras. -Dos personas perdieron la vida de manera violenta en menos de 24 horas en el municipio de Juticalpa, Olancho.

El primero de los crímenes se registró en horas de la noche del domingo en la residencial Lempira, donde personas desconocidas le quitaron la vida con arma blanca a Olvin Josué Mendoza Aviléz, de 19 años de edad.

Informes preliminares establecen que los criminales interceptaron a Mendoza Aviléz y lo atacaron con el arma blanca.

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Las autoridades reconocieron y levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue de Medicina Forense en la capital para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.

Los parientes que llegaron a reclamar el cadáver comentaron que el fallecido era originario de San Francisco de Guayape, en el departamento de Olancho, donde será velado y sepultado.

Mientras que en horas de la mañana de este lunes, fue asesinado a balazos Carlos Abel Hernández Murillo, de 31 años de edad, residente en el barrio La Hoya de Juticalpa.

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El sangriento hecho se registró en el barrio Chacón de Juticalpa.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados que se conducían en una motocicleta habrían perpetrado el ataque.

El cuerpo de la víctima quedó frente al portón de la Región Sanitaria del departamento de Olancho.

Tras cometer el hecho, los criminales se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Mientras que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), iniciaron las investigaciones para determinar las causas y responsables de cometer los hechos violentos que terminaron con la vida de las dos personas en Juticalpa.


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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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