Dos personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en diferentes sectores de Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras. -Dos personas perdieron la vida de manera violenta en menos de 24 horas en el municipio de Juticalpa, Olancho. El primero de los crímenes se registró en horas de la noche del domingo en la residencial Lempira, donde personas desconocidas le quitaron la vida con arma blanca a Olvin Josué Mendoza Aviléz, de 19 años de edad. Informes preliminares establecen que los criminales interceptaron a Mendoza Aviléz y lo atacaron con el arma blanca.

Las autoridades reconocieron y levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue de Medicina Forense en la capital para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares. Los parientes que llegaron a reclamar el cadáver comentaron que el fallecido era originario de San Francisco de Guayape, en el departamento de Olancho, donde será velado y sepultado. Mientras que en horas de la mañana de este lunes, fue asesinado a balazos Carlos Abel Hernández Murillo, de 31 años de edad, residente en el barrio La Hoya de Juticalpa.