42 recomendaciones recibió Inami tras denuncias de corrupción

Coello enfatizó en repetidas ocasiones durante la entrevista que Inami es una institución descentralizada que depende de Presidencial y que las denuncias han terminado en informes por parte de la Secretaría de Transparencia y el Consejo Directivo, pero que no son los obligados a realizar investigaciones y tomar decisiones.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las denuncias de corrupción, nepotismo y abuso de poder en el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (Inami) no han pasado desapercibidas en el Consejo Directivo de la institución, que al no tener el poder para realizar cambios profundos -pues depende de Presidencial- ha emitido un informe con 42 recomendaciones para buscar algunos cambios.

La ministra de la Senaf explicó que desde el Consejo Directivo del Inami solicitaron un informe preciso -EL HERALDO Plus accedió a lo que pidieron y lo que les respondieron- sobre cómo está actualmente la institución en administración, infraestructura, planillas y cargos.

EL HERALDO Plus cuestionó sobre las respuestas que brindó el Inami al Consejo Directivo en vista que no les otorgó casi nada de lo que pidieron, dedicándose a omitir las solicitudes más delicadas, como el nepotismo, los aumentazos, las contrataciones irregulares, la habitación del placer, entre otro rosario de peticiones que no fueron evacuadas.