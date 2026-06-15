Ministerio Público confirma caso de nepotismo denunciado por EL HERALDO en el INAMI

EL HERALDO Plus evidenció cómo Ninfa Flores, exdirectora del INAMI, había colocado a su hija, a su padrastro, a su pareja, a sus cuñadas, a su yerno y a sus primos con cargos importantes y onerosos sueldos

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 11:56
Ministerio Público confirma caso de nepotismo denunciado por EL HERALDO en el INAMI

El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Ninfa Flores, exdirectora del INAMI, así como algunos de sus familiares, quienes fueron contratados por ella.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público de Honduras emitió un requerimiento fiscal en contra de la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), Ninfa Flores, por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

En el caso también fueron señalados cinco exfuncionarios, quienes son sus familiares. EL HERALDO Plus denunció el pasado 17 de abril de 2024 que Flores había contratado a varios parientes con apenas seis meses en el cargo.

Este equipo de investigación evidenció que una de las contrataciones fue de la Kristel Montserrat Pérez Flores, su hija; también estaba su pareja, Lenin Edgardo Coello Martínez, quien recibió “honorarios profesionales con recibo #000-001-04-00000001 por concepto de capacitación de mantenimiento de flota vehicular” por el orden de 35 mil lempiras.

Flores también contrató a Diego Román Reyes, pareja sentimental de su hija, para que se encargara de ser oficial de transparencia. El yerno de su hija, Diego Román Pineda Reyes,fue contratado como un sueldo mensual, así como su cuñada (cónyuge de su hermano), Stheffany Fabiola Antúnez, quien ostentaba un salario de 40 mil lempiras, con tres deducciones.

Otra de las contrataciones fue la de Yohana Coello, hermana de su pareja sentimental. Ella laboraba como su asistente personal, constató EL HERALDO Plus.

Carlos Humberto Rivera Mejía, padrastro de Ninfa Flores también fue colocado dentro del INAMI, con un salario que superaba los 45 mil lempiras.

La lista no se detenía allí: en los documentos del Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi) de pago de planillas se logró ubicar a César Luis Castellanos Portillo, primo de la exdirectora de la institución; y a la hermana de él, Fernanda Yissel Portillo Erazo, con salarios de 22 mil lempiras y 18 mil lempiras, respectivamente.

Este equipo, además, evidenció como la exdirectora Ninfa Flores se pagó ella misma prestaciones labores; también se aumentó 10,000 lempiras de salario en apenas tres meses; y aprobó gastos de representación por un monto de 10,000 lempiras para asesores, aunque la ley no le contempla ese beneficio.

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Investigaciones del MP

El Ministerio Público supone responsable a Flores de los delitos de fraude y abuso de autoridad por omisión, en perjuicio de la administración pública.

De acuerdo con las investigaciones, habría utilizado su posición de superioridad jerárquica para ejercer presiones y actos de hostilidad contra las víctimas, en un contexto que, según las autoridades, vulneró sus derechos laborales. La exfuncionaria ya había sido denunciada por presunto acoso laboral.

Según los hechos expuestos por las autoridades, el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, Flores Castellanos presuntamente obligó a las afectadas a firmar sus renuncias mediante amenazas y expresiones denigrantes.

El Ministerio Público también requirió a sus familiares. Hablamos de Alejandra Giselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, a quienes se les supone responsables del delito de abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública.

Asimismo, Lennin Edgardo Coello Martínez, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía Falsos fueron requeridos por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

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