Ministerio Público confirma caso de nepotismo denunciado por EL HERALDO en el INAMI

Carlos Humberto Rivera Mejía, padrastro de Ninfa Flores también fue colocado dentro del INAMI, con un salario que superaba los 45 mil lempiras.La lista no se detenía allí: en los documentos del Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi) de pago de planillas se logró ubicar a César Luis Castellanos Portillo, primo de la exdirectora de la institución; y a la hermana de él, Fernanda Yissel Portillo Erazo, con salarios de 22 mil lempiras y 18 mil lempiras, respectivamente.Este equipo, además, evidenció como la exdirectora Ninfa Flores se pagó ella misma prestaciones labores; también se <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/directora-inami-ninfa-flores-aumento-10000-lempiras-salario-tres-meses-despues-honduras-MM18729498" target="_blank">aumentó 10,000 lempiras de salario</a> en apenas tres meses; y aprobó gastos de representación por un monto de 10,000 lempiras para asesores, aunque la ley no le contempla ese beneficio.