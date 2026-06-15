Ministerio Público confirma caso de nepotismo denunciado por EL HERALDO en el INAMI

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público de Honduras emitió un requerimiento fiscal en contra de la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), Ninfa Flores, por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

En el caso también fueron señalados cinco exfuncionarios, quienes son sus familiares. EL HERALDO Plus denunció el pasado 17 de abril de 2024 que Flores había contratado a varios parientes con apenas seis meses en el cargo.

Este equipo de investigación evidenció que una de las contrataciones fue de la Kristel Montserrat Pérez Flores, su hija; también estaba su pareja, Lenin Edgardo Coello Martínez, quien recibió “honorarios profesionales con recibo #000-001-04-00000001 por concepto de capacitación de mantenimiento de flota vehicular” por el orden de 35 mil lempiras.

Flores también contrató a Diego Román Reyes, pareja sentimental de su hija, para que se encargara de ser oficial de transparencia. El yerno de su hija, Diego Román Pineda Reyes,fue contratado como un sueldo mensual, así como su cuñada (cónyuge de su hermano), Stheffany Fabiola Antúnez, quien ostentaba un salario de 40 mil lempiras, con tres deducciones.

Otra de las contrataciones fue la de Yohana Coello, hermana de su pareja sentimental. Ella laboraba como su asistente personal, constató EL HERALDO Plus.