Puerto Cortés enfrenta el reto de modernizar sus operaciones tras caída en ranking

Puerto Cortés, Honduras.- La caída de 233 posiciones en el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI) del Banco Mundial reavivó el debate sobre los desafíos que enfrenta Puerto de Cortés para reducir los tiempos de atención a los buques y fortalecer su competitividad. En la edición 2025 del informe, el principal puerto del país pasó del puesto 110 al 343 entre 405 terminales evaluadas. A nivel de Centroamérica también fue superado por Puerto Limón, en Costa Rica (150); Puerto Barrios, en Guatemala (151), y Balboa, en Panamá (326). El CPPI, elaborado por el Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence, evalúa principalmente el tiempo que transcurre desde que un buque llega al puerto hasta que concluye sus operaciones y zarpa nuevamente.

En su sexta edición, el estudio identificó un ligero deterioro del desempeño portuario mundial, debido a mayores tiempos de permanencia provocados por congestión, diferencias en la capacidad instalada y alteraciones en las cadenas logísticas. El informe también advierte que los retrasos en las rutas marítimas pueden provocar que varios barcos lleguen al mismo tiempo a una terminal, saturando muelles y patios, incluso en puertos considerados eficientes. Para Carlos Rivera Garín, presidente de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), estos factores son importantes para interpretar el resultado de Puerto Cortés, ya que el índice refleja el desempeño de todo el ecosistema portuario y no únicamente del operador de la terminal. Explicó que el tiempo de permanencia de un buque depende de múltiples variables, entre ellas la capacidad de la terminal para movilizar contenedores, la disponibilidad de remolcadores y pilotos, los procedimientos de las autoridades y el cumplimiento de los horarios por parte de las líneas navieras.

A su criterio, reducir esos tiempos requiere fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen en el puerto y mejorar los recursos destinados a las maniobras de atraque y desatraque. Rivera señaló que los remolcadores que operan en Puerto Cortés también atienden otras embarcaciones y actividades en distintos puntos del litoral, lo que puede generar tiempos de espera para los buques. A ello se suman las limitaciones provocadas por frentes fríos y fuerte oleaje, condiciones que en ocasiones obligan a suspender maniobras por razones de seguridad. Otro aspecto que considera prioritario es la digitalización de los procesos administrativos. Actualmente, antes de iniciar operaciones, diferentes instituciones realizan una visita oficial al buque que puede extenderse unos 45 minutos. El dirigente propone que parte de esos procedimientos se realicen mediante una ventanilla digital que permita remitir con anticipación documentos como manifiestos de carga, información de la tripulación y otros requisitos, reduciendo los tiempos sin afectar los controles. Respecto a la inversión de 100 millones de dólares anunciada por el operador de la terminal, indicó que contempla la ampliación de patios, la incorporación de nuevas grúas de patio y equipos especializados para agilizar la movilización de contenedores y las operaciones en el muelle. A juicio de Rivera, estas inversiones contribuirán a mejorar la eficiencia operativa del puerto y reducir los tiempos de atención de los buques.

El presidente de Ahcorena sostuvo que el CPPI debe entenderse como una herramienta de diagnóstico y no como una evaluación absoluta del funcionamiento de un puerto. Aunque el resultado de 2025 refleja un retroceso significativo frente al año anterior, considera que también identifica áreas donde Puerto Cortés puede recuperar competitividad mediante inversión, digitalización y una mayor coordinación operativa.

En 2023, Puerto Cortés cayí 84 puntos