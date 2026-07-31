División Antiextorsión anuncia acciones para frenar grupos delictivos en colegios

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional, a través de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), anunció que se iniciarán intervenciones en centros de educación media donde se ha detectado la presencia y operatividad de estructuras criminales. El jefe de operaciones de la DAET, comisario Cristian Nolasco, informó que actualmente se desarrollan mesas técnicas interinstitucionales para definir la fecha y el alcance de estas acciones, las cuales buscan recuperar el control de los espacios educativos. Según explicó, se han identificado que en varios institutos del país hay grupos delictivos que están utilizando a menores de edad para actividades ilícitas, incluyendo la venta de drogas y otras conductas delictivas dentro y fuera de los centros educativos.

Nolasco detalló que estas prácticas no solo afectan la seguridad de los estudiantes, sino que también impactan directamente en el ambiente de aprendizaje, generando temor y deserción escolar. Es por eso que el plan contempla la implementación de un programa piloto que permitirá intervenir inicialmente aquellos colegios donde ya se ha confirmado la presencia activa de estructuras criminales, para luego ampliar la estrategia a nivel nacional. Las autoridades también han detectado dinámicas internas preocupantes, como el cobro ilegal entre estudiantes por el uso de espacios dentro de los centros educativos, lo que evidencia un control territorial ejercido por estos organizaciones criminales. De acuerdo con el comisario, este tipo de prácticas refleja cómo las estructuras criminales buscan normalizar actividades ilícitas desde edades tempranas, captando a jóvenes en entornos vulnerables. La intervención no será únicamente policial, el proceso incluye un componente preventivo y social, por lo que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación, autoridades locales y otras instituciones del Estado.