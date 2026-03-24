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CR7 hondureño y su nueva vida: De los problemas mentales, a su regreso viral en redes sociales

Te mostramos la nueva vida del hondureño famoso por su parecido a Cristiano Ronaldo

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 13:52
CR7 hondureño y su nueva vida: De los problemas mentales, a su regreso viral en redes sociales
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Roger Casalegno, mejor conocido como “CR7 hondureño” se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales gracias a su sorprendente parecido físico con Cristiano Ronaldo.

 Fotos: Cortesía.
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Su imagen comenzó a circular en plataformas como TikTok, donde en poco tiempo logró acumular una gran cantidad de seguidores que no dejaban de compararlo con el astro portugués.
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Durante ese auge inicial, su popularidad creció a tal punto que muchos lo reconocían en la calle y le pedían fotos.
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Sin embargo, detrás de la fama repentina, el “CR7 hondureño” atravesó momentos complicados relacionados con su salud mental, situación que él mismo relató en distintos videos.
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Su testimonio fue impactante, ya que reveló las dificultades personales que enfrentó mientras lidiaba con la presión de la viralidad y los cambios en su vida.
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Esta etapa provocó que se alejara parcialmente de las redes sociales, perdiendo parte del protagonismo que había ganado en internet.
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Con el paso del tiempo, muchos pensaron que su historia había quedado en el olvido, hasta que reapareció de una manera inesperada.
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Hace aproximadamente un mes, volvió a ser tendencia tras ser visto vendiendo verduras en la calle, mostrando una realidad muy distinta a la de su etapa viral.
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Esa imagen generó una ola de comentarios y empatía, ya que muchos destacaron su esfuerzo por salir adelante pese a las adversidades.
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Su historia volvió a tomar fuerza en redes, demostrando que aún mantenía el cariño y la atención del público.
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El giro más sorprendente llegó cuando fue convocado para integrar la Selección de tiktokers de Honduras.
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En dicho encuentro, el equipo catracho se enfrentó a creadores de contenido de El Salvador.
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Su participación en este evento marcó su regreso oficial al mundo viral, donde nuevamente comenzó a ganar notoriedad.
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A partir de ese momento, sus transmisiones en vivo comenzaron a atraer a miles de personas que se conectan para interactuar con él.
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Sus publicaciones en redes sociales volvieron a alcanzar cifras altas de reproducciones, consolidando su regreso mediático.
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El propio “CR7 hondureño” ha afirmado que logró ganar miles de lempiras gracias a su participación en ese partido y al crecimiento de su contenido.
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Actualmente, mantiene una comunidad activa que sigue de cerca cada uno de sus pasos y muestra apoyo constante.
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Este esperado encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Metropolitano.
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Además, fue confirmado para disputar el juego de vuelta de este evento el próximo viernes 27 de marzo.
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