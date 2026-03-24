CR7 hondureño y su nueva vida: De los problemas mentales, a su regreso viral en redes sociales

Roger Casalegno, mejor conocido como “CR7 hondureño” se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales gracias a su sorprendente parecido físico con Cristiano Ronaldo.
Su imagen comenzó a circular en plataformas como TikTok, donde en poco tiempo logró acumular una gran cantidad de seguidores que no dejaban de compararlo con el astro portugués.
Durante ese auge inicial, su popularidad creció a tal punto que muchos lo reconocían en la calle y le pedían fotos.
Sin embargo, detrás de la fama repentina, el “CR7 hondureño” atravesó momentos complicados relacionados con su salud mental, situación que él mismo relató en distintos videos.
Su testimonio fue impactante, ya que reveló las dificultades personales que enfrentó mientras lidiaba con la presión de la viralidad y los cambios en su vida.
Esta etapa provocó que se alejara parcialmente de las redes sociales, perdiendo parte del protagonismo que había ganado en internet.
Con el paso del tiempo, muchos pensaron que su historia había quedado en el olvido, hasta que reapareció de una manera inesperada.
Hace aproximadamente un mes, volvió a ser tendencia tras ser visto vendiendo verduras en la calle, mostrando una realidad muy distinta a la de su etapa viral.
Esa imagen generó una ola de comentarios y empatía, ya que muchos destacaron su esfuerzo por salir adelante pese a las adversidades.
Su historia volvió a tomar fuerza en redes, demostrando que aún mantenía el cariño y la atención del público.
El giro más sorprendente llegó cuando fue convocado para integrar la Selección de tiktokers de Honduras.
En dicho encuentro, el equipo catracho se enfrentó a creadores de contenido de El Salvador.
Su participación en este evento marcó su regreso oficial al mundo viral, donde nuevamente comenzó a ganar notoriedad.
A partir de ese momento, sus transmisiones en vivo comenzaron a atraer a miles de personas que se conectan para interactuar con él.
Sus publicaciones en redes sociales volvieron a alcanzar cifras altas de reproducciones, consolidando su regreso mediático.
El propio “CR7 hondureño” ha afirmado que logró ganar miles de lempiras gracias a su participación en ese partido y al crecimiento de su contenido.
Actualmente, mantiene una comunidad activa que sigue de cerca cada uno de sus pasos y muestra apoyo constante.
Este esperado encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Metropolitano.
Además, fue confirmado para disputar el juego de vuelta de este evento el próximo viernes 27 de marzo.