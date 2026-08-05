¿Cuántos millones valen los equipos de la Copa Centroamericana 2026?

20 equipos sueñan con la gloria de levantar la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, ¿cuáles son los clubes más caros? Conózcalo a continuación.
El ranking empieza con Verdes FC de Belice, con un valor de 250,000 euros, siendo el único equipo que no alcanza al menos el millón de euros. En lempiras, su valor es de 7.7 millones
El Diriangén de Nicaragua tiene una plantilla que vale los 2.4 millones de euros, traducidos en 74.5 millones de lempiras.
El UMECIT FC del fútbol panameño tiene un plantel valorado en 2.5 millones de euros (78.8 millones de lempiras).
El Real Estelí de Nicaragua actualmente tiene un equipo que vale 3.3 millones de euros. En lempiras, equivale a 103.6 millones.
El Alianza FC de la liga salvadoreña tiene una plantilla valorada en 3.5 millones de euros (108.5 millones de lempiras).
Superando al Alianza FC se posiciona un equipo también de El Salvador. Se trata del CD FAS, con un valor de 3.6 millones de euros (112.8 millones de lempiras).
El Alianza FC de Panamá para esta temporada tiene un equipo que asciende a los 3.7 millones de euros (114.4 millones de lempiras).
El Deportivo Mixco de la primera división de fútbol guatemalteco cuenta con una plantilla valorada en 3.8 millones de euros (118.1 millones de lempiras).
El club salvadoreño Luis Ángel Firpo (L.A Firpo) tiene un plantel valorado en cuatro millones de euros, equivalente a L124.6 millones.
En cuanto al Antigua GFC de la liga guatemalteca, su valor para este torneo es de 4.6 millones de euros (143.8 millones de lempiras).
Al igual que el Antigua de Guatemala, el Plaza Amador de Panamá tiene un valor de 4.6 millones de euros.
El club Motagua de la Liga Nacional de Honduras para esta temporada tiene una plantilla valorada en 4,730,000 euros (145.9 millones de lempiras).
El CD Marathón de Honduras supera por poco al Motagua, teniendo un equipo valorado en 4,790,000 (L147.8 millones).
El Saprissa, uno de los clubes más representativos de Centroamérica y Costa Rica, tiene una plantilla valorada en 4.8 millones de euros (L150.6 millones).
El Xelajú es el segundo club guatemalteco más caro de la Copa Centroamericana, con una plantilla valorada en 5.3 millones de euros (L163.8 millones).
Olimpia figura en la Copa Centroamericana como el club hondureño más caro. Su plantilla vale 5.4 millones de euros (166.9 millones de lempiras). Además, es el quinto equipo más caro del torneo.
El cuarto lugar se lo queda el Herediano de Costa Rica, teniendo un valor actual de 5.8 millones de euros (L180.5 millones).
El CSD Municipal además de posicionarse como el tercer club más caro del torneo, es el más valioso de Guatemala. Su valor es de 6.2 millones de euros (192.2 millones de lempiras).
El Cartaginés de Costa Rica es el segundo club más valioso en la Copa Centroamericana 2026, con un valor de 6.3 millones de euros (194.7 millones de lempiras).
La corona del club más caro en la competición se la queda el actual campeón, el Alajuelense. Su plantilla está valorada en 11.1 millones de euros (más de 344 millones de lempiras).