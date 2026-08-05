Javier López confirma tres bajas en Motagua y revela la clave para clasificar en la Copa Centroamericana

Respecto al panorama dentro del grupo y las aspiraciones en la Copa Centroamericana, el técnico analizó que para acceder a la siguiente fase será determinante asegurar los puntos en condición de local, consciente de que la exigencia en este formato requiere una cosecha mínima de unidades bastante clara.

Tegucigalpa, Honduras.- En la antesala del compromiso internacional, Javier López destacó la evolución del equipo y la búsqueda constante de recuperar la identidad futbolística que los caracterizó la temporada pasada. El estratega valoró la contundencia mostrada en los últimos encuentros y la capacidad del plantel para ir de menos a más, aunque fue claro al señalar que aún existen aspectos por pulir, como sostener el ritmo durante los 90 minutos y mantener el arco en cero.

El DT cerró su intervención haciendo un llamado a la fanaticada para que acompañe masivamente en el estadio, asegurando que el apoyo desde las gradas será un factor clave para superar las dificultades del rival y asegurar un triunfo crucial en las aspiraciones del Ciclón.

Finalmente, al abordar el aspecto del plantel y el entorno del partido, el entrenador confirmó las bajas por lesión de Valerio, Carlos Palma y Riqui Zapata, al tiempo que celebró el retorno de Jeffrey Macías para sumar alternativas al esquema. Consciente del reto que implica disputar un encuentro en un horario nocturno poco habitual para el aficionado, López apeló al sentido de pertenencia y a la ilusión compartida entre el club y los seguidores.

Buenas tardes, cada partido es diferente porque, como tú muy bien comentas, los rivales también son diferentes.Si integramos lo que somos nosotros y lo que ellos vienen haciendo con regularidad, va a ser un partido muy disputado. FAS viene de ser campeón en su país, tiene una idea de juego muy clara, concreta y determinada. ¿Qué esperamos? Bueno, un partido dominante donde hay que cuidar ser capaces de tener el balón y llegar a la fase de finalización sin perderlo en el proceso o en el camino, siendo muy contundentes en el área del rival. En aquellas situaciones donde perdamos el balón ante este equipo —que va a ser muy ordenado y disciplinado—, debemos tratar de anular sus transiciones, porque sí es un equipo muy vertical, que sale muy bien a partir de la recuperación del balón y tiene jugadores muy rápidos y explosivos en la parcela más adelantada.Embonando una cosa con la otra, creo que lo más importante va a ser que seamos fieles a esa identidad de tener el balón, moverlo con velocidad, precisión y sin pérdidas. Cuando haya una pérdida, debemos ser capaces de intervenir muy rápido para evitar sus transiciones. Será importante por los primeros minutos que seamos capaces de crear situaciones de gol, y ojalá podamos mañana adelantarnos en el marcador, porque creo que sería muy importante para el devenir del partido.

Del rival, un equipo FAS que también viene con la intención de ganar este partido, ¿Qué hay que cuidar del rival y qué hay que mejorar sobre todo de Motagua partiendo del último partido allá en Belice?

Me han gustado los resultados, creo que hemos sido contundentes en los dos partidos. Creo que hemos ido de menos a más en cada uno de ellos y que cada vez volvemos a esa senda y a esas señas de identidad que tenemos del torneo anterior, que seguimos manteniendo en este. Hay áreas de oportunidad, como tú muy bien comentas: mantener ese ritmo durante 90 minutos, crear mejores situaciones de gol y también el tema de la contundencia. Si bien es cierto que el otro día en los últimos 20 minutos prácticamente hicimos 3 goles, es cierto también que tuvimos ocasiones de gol previo a ese primer gol y quizás podríamos haber llegado con más tranquilidad a esa recta final del partido.Hay que mantener el orden, la disciplina, la intensidad y el arco en cero; es muy importante tanto en el plano nacional como en el internacional. Luego hay que seguir mejorando lo que están haciendo los chicos, porque vamos soltando toda la carga de la pretemporada. Cada vez los veo mejor, los veo más finos con la pelota, circulando y llegando mejor, creando más y mejores situaciones de gol, y luego esa contundencia final.

Ganar en casa es importante, más en un grupo cuando se analiza que el Verde, en teoría, perdería con todos los rivales. ¿Qué tan importante será mañana sumar de tres, tomando en cuenta que es un campeón como es El Salvador?

Bueno, de mi parte, creo que el análisis es claro. Son cuatro partidos; la horquilla está entre 8 y 12 puntos si quieres clasificar a los cuartos de final. Somos un equipo que los números ahí lo dicen, yo creo que hasta tenemos más puntos de visita que de local o está todo muy equilibrado, entonces podemos sumar de local y de visita. Lo importante es ir partido a partido; tenemos tres puntos y la horquilla nos dice que necesitamos mínimo cinco de máximo nueve que están en juego.Mañana somos locales en nuestro estadio, en nuestro campo y en nuestro contexto contra un rival difícil, como no puede ser de otra manera en una Copa Centroamericana. La necesidad de los tres puntos es muy alta, porque evidentemente te pondrías en dos jornadas con seis puntos, o con cuatro, o con tres. Nada se va a decidir mañana en relación al grupo, pero sí podemos dar un paso muy importante para acercarnos a esa mínima horquilla que se necesita para acceder a esos cuartos de final. Después, creo que es importante para lo que es esta competición asegurar los partidos de local, en tu contexto y con tu público, superando retos y dificultades, pero tienes que ser capaz de sumar de a tres.

¿Qué tanto peso tiene este torneo para Motagua en cuanto a la persecución de objetivos en este semestre? ¿Es una obligación? ¿Es una obsesión? ¿Es un deseo? ¿Es la ilusión? ¿Qué significa la Copa Centroamericana para el Ciclón, considerando que en este formato no han podido conseguirlo?

Es una ilusión, porque lo ha dicho muy bien Dennis: todos en el club estamos con la ambición e ilusión de poder hacer una muy buena Copa Centroamericana. Obligación es de todos los que estamos en competencia; date cuenta los rivales que tenemos dentro de estos 20 equipos que disputan el torneo. Hay equipos muy históricos también, como lo es Motagua, y luego es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque sabemos el nivel que tenemos, el proceso que llevamos y sabemos que hoy estamos más preparados de lo que estábamos el año pasado. Tenemos una idea mucho más consolidada, un grupo mucho más integrado que conoce y aplica de forma mucho más eficaz lo que estamos buscando, y sabemos también la responsabilidad que tenemos con respecto a todo el público que nos acompaña. Estamos representando no solo a Motagua, estamos representando también al fútbol de Honduras. En esa responsabilidad queremos cumplir con objetivos, empezando por el más a corto plazo, que es el día de mañana: hacer una gran presentación, un gran partido y conseguir el resultado que nos permita situarnos en la jornada 2 con 6 puntos.

¿Cómo llega el plantel y cuántas variantes tendrá? ¿Se siente Motagua favorito en este torneo?



Cuando no lo eres, tienes que mostrar en el campo que sí eres favorito aunque los demás no te den ese rol, y cuando alguien puede sentir que lo eres, lo tienes que demostrar en el terreno de juego. Por lo tanto, ser o no ser no le importa a nadie; a nosotros no nos importa cómo nos consideren desde el exterior. Sabemos que mañana, de 9 a 11, tenemos que hacer lo que nos toca para conseguir el resultado que necesitamos y esperamos ser capaces de hacerlo. Vamos partido a partido: ahora mismo nuestra concentración está en la Copa Centroamericana, cuando termine ese partido pensaremos en el torneo de Liga Nacional.En relación a las bajas: la de Valerio está confirmada, dos o tres semanas no va a poder acompañarnos; recuperamos a Jeffrey Macías; tenemos la baja también de Carlos Palma por un pequeño problema muscular, y la baja de larga duración de Riqui Zapata.

Será uno de los horarios más complicados en los cuales van a jugar ustedes, nueve de la noche, un horario al cual no están acostumbrados los aficionados hondureños, y tomando en cuenta también el hecho de que en la liga les cuesta mucho apoyar a los equipos. Entonces, ¿Qué mensaje le mandarían a ustedes?



Esa ilusión es compartida. Hablábamos hace un momento de ilusión y de responsabilidad, y todos la tenemos que tener en el club; cada quien tiene que jugar su papel. El cuerpo técnico analizando y preparando al equipo; los jugadores cuidando hasta el más mínimo detalle de su preparación en todos los aspectos para poder rendir de la mejor manera posible; la directiva acompañándonos y apoyándonos en el proceso; y qué decir de nuestra afición, que es el motivo principal por el que estamos aquí.Esperamos que, tras haber conseguido la 20 del torneo nacional y siendo esta una ilusión compartida que ellos también tienen y nos transmiten, mañana nos acompañen en un buen número durante todo el partido, nos apoyen y estén con nosotros. Desde aquí la invitación a que esa ilusión compartida la vivamos juntos, y la mejor forma es acompañándonos en el estadio.