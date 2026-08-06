Medford se va en contra de críticos y pone de ejemplo a Olimpia tras resultado de Saprissa

El entrenador no ocultó su molestia y defendió el crecimiento que ha tenido el fútbol panameño en los últimos años. Para respaldar su argumento, utilizó como referencia a Olimpia de Honduras, uno de los clubes más importantes de Centroamérica, que también tuvo que emplearse a fondo para vencer 2-0 al UMECIT de Panamá.

San José, Costa Rica. - El entrenador Hernán Medford explotó en conferencia de prensa. Pese al triunfo 2-1 del Deportivo Saprissa sobre Alianza de Panamá en la Copa Centroamericana, el técnico costarricense arremetió contra los periodistas ticos que cuestionaron si el marcador había sido demasiado corto para un equipo de la jerarquía morada.

"Algunos piensan que si no les metemos cinco a los panameños... qué mal equipo. Un poco de respeto al fútbol panameño, que ha crecido bastante. O vayan y pregunten cómo ha quedado el Olimpia", respondió Medford, dejando claro que ningún rival en la región puede ser subestimado.

El estratega fue más allá y aseguró que existe un trato diferente hacia Saprissa en comparación con otros equipos de la región. "Les aseguro que si ustedes comentan el partido que ganó el Olimpia, lo tiran para arriba, pero a nosotros, que ganamos 2-1... Ya dejen de criticar que el equipo está ganando, haciendo las cosas bien y el rival te complica", expresó.

Medford insistió en que exigir goleadas constantes demuestra una falta de respeto hacia el crecimiento competitivo del fútbol panameño. "Pretenden que ganemos 3-0, 4-0 o 5-0... es un gran irrespeto al fútbol panameño", reiteró el entrenador.

El técnico cerró su intervención dejando entrever que siente un ambiente de permanente cuestionamiento hacia su trabajo al frente del conjunto tibaseño. "Solo están esperando una para darnos con todo. He estado tranquilo estos días, pero ustedes tratan de minimizarlo", concluyó.

Con la victoria, Saprissa sumó tres puntos importantes en su camino por la Copa Centroamericana, aunque la conferencia terminó robándose gran parte de la atención por las contundentes declaraciones de Hernán Medford, quien salió en defensa de su equipo que tendrá que cerrar el torneo visitando al Olimpia para buscar la clasificación.