Defensores de Honduras insta al presidente Asfura a convocar un Gran Diálogo Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras emitió este lunes un pronunciamiento público para nuevamente instar al presidente Nasry Asfura a convocar un Gran Diálogo Nacional para abordar los principales desafíos que enfrenta el país en materia de gobernanza, seguridad y desarrollo social.
La plataforma, que cumple un año desde su lanzamiento, señaló que el deterioro de la gobernanza afecta directamente la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.
Defensores de Honduras identificó tres amenazas críticas para la Seguridad Nacional Integral, entre ellas la violencia contra las mujeres, destacando la persistencia de los feminicidios y los altos niveles de impunidad en estos casos, situación que, según la plataforma, evidencia fallas estructurales en los sistemas de prevención, protección y acceso a la justicia.
La segunda problemática señalada son los accidentes viales de alto impacto, que continúan cobrando vidas y provocando la desintegración de familias hondureñas. La organización atribuye estos hechos a factores como el exceso de velocidad, la fatiga de los conductores, las extensas jornadas laborales, la sobrecarga vehicular y las deficiencias mecánicas, además de la falta de controles efectivos.
Finalmente, como tercer punto, la plataforma alertó sobre el crecimiento del tráfico y narcomenudeo de drogas, así como la expansión de estructuras criminales. Según el pronunciamiento, estas actividades favorecen la corrupción, la captación de jóvenes y el debilitamiento del tejido social, además de poner presión sobre las instituciones responsables de garantizar la seguridad y el orden público.
Ante este panorama, Defensores de Honduras reiteró el llamado al mandatario a promover un diálogo amplio que permita abordar de manera integral no solo estas amenazas, sino también problemas estructurales relacionados con la salud, la seguridad alimentaria, la educación, el empleo, la energía y la infraestructura.