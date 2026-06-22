Defensores de Honduras insta al presidente Asfura a convocar un Gran Diálogo Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras emitió este lunes un pronunciamiento público para nuevamente instar al presidente Nasry Asfura a convocar un Gran Diálogo Nacional para abordar los principales desafíos que enfrenta el país en materia de gobernanza, seguridad y desarrollo social.

La plataforma, que cumple un año desde su lanzamiento, señaló que el deterioro de la gobernanza afecta directamente la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.

Defensores de Honduras identificó tres amenazas críticas para la Seguridad Nacional Integral, entre ellas la violencia contra las mujeres, destacando la persistencia de los feminicidios y los altos niveles de impunidad en estos casos, situación que, según la plataforma, evidencia fallas estructurales en los sistemas de prevención, protección y acceso a la justicia.