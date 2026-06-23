Sesal confirma sexto caso de sarampión en Honduras; se trata de un italiano

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de sarampión en el país, elevando a seis el número total de contagios registrados en lo que va del año.

Se trata de un hombre de 29 años, de origen italiano, quien habría contraído el virus durante un viaje a Guatemala.

Posteriormente, el ciudadano europeo ingresó a Honduras, específicamente a la isla de Utila, en el departamento de Islas de la Bahía.