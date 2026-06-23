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Sesal confirma sexto caso de sarampión en Honduras; se trata de un italiano

Las autoridades informaron que se trata de un ciudadano italiano que dio positivo a dengue y sarampión, y que presenta síntomas como fiebre, dolor y sarpullido

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 12:16
Sesal confirma sexto caso de sarampión en Honduras; se trata de un italiano

La Secretaría de Salud llama a la población hondureña a vacunarse para evitar más contagios.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de sarampión en el país, elevando a seis el número total de contagios registrados en lo que va del año.

Se trata de un hombre de 29 años, de origen italiano, quien habría contraído el virus durante un viaje a Guatemala.

Posteriormente, el ciudadano europeo ingresó a Honduras, específicamente a la isla de Utila, en el departamento de Islas de la Bahía.

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De acuerdo con el informe, el paciente se encuentra actualmente en aislamiento, mientras equipos de la Secretaría de Salud (Sesal) desarrollan un cerco epidemiológico para identificar y dar seguimiento a las personas que tuvieron contacto con él.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en niños, como principal medida de prevención ante esta enfermedad altamente contagiosa.

El sarampión es un virus que se transmite por el aire y puede provocar complicaciones graves, por lo que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el territorio nacional.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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