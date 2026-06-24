  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras y Japón establecen cooperación en proyectos de infraestructura y agua potable

El embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, se reunió con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, donde abordaron diversos temas

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 14:23
Honduras y Japón establecen cooperación en proyectos de infraestructura y agua potable

El ministro de la presidencia Juan Carlos García (derecha) se reunió con el embajador de Japón en Honduras Kazuhiro Nakai y Soshi Otomo, jefe de Cultura y Relaciones Públicas de la embajada de Japón.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo una reunión de trabajo este miércoles en Casa Presidencial con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, y con el secretario y jefe de Cultura y Relaciones Públicas de la embajada de esa nación asiática, Soshi Otomo, para fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas estratégicas relacionadas con el abastecimiento de agua potable para el Distrito Central, así como proyectos de infraestructura vial vinculados al libramiento vial de Puerto Cortés, considerados fundamentales para impulsar el desarrollo y la competitividad del país.

Japón apoyará proyectos comunitarios en Honduras

La reunión forma parte de los esfuerzos que impulsa la administración del presidente Nasry Asfura para fortalecer las relaciones internacionales y promover alianzas de cooperación orientadas a mejorar los servicios públicos, modernizar la infraestructura nacional y generar mayores oportunidades de desarrollo para los hondureños.

En la reunión participaron la viceministra de Infraestructura y Transporte (SIT), Leana Martínez; el director de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín; y Mirna Solano, en representación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Honduras fortalece vínculos con Japón y abre oportunidades de inversión

Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral entre Honduras y Japón para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Asimismo, reafirmaron su disposición de mantener un diálogo permanente que permita identificar nuevas áreas de colaboración y avanzar en iniciativas de alto impacto para las comunidades, especialmente en materia de infraestructura, agua potable y desarrollo urbano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias