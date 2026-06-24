Honduras y Japón establecen cooperación en proyectos de infraestructura y agua potable

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo una reunión de trabajo este miércoles en Casa Presidencial con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, y con el secretario y jefe de Cultura y Relaciones Públicas de la embajada de esa nación asiática, Soshi Otomo, para fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países. Durante el encuentro se abordaron iniciativas estratégicas relacionadas con el abastecimiento de agua potable para el Distrito Central, así como proyectos de infraestructura vial vinculados al libramiento vial de Puerto Cortés, considerados fundamentales para impulsar el desarrollo y la competitividad del país.

La reunión forma parte de los esfuerzos que impulsa la administración del presidente Nasry Asfura para fortalecer las relaciones internacionales y promover alianzas de cooperación orientadas a mejorar los servicios públicos, modernizar la infraestructura nacional y generar mayores oportunidades de desarrollo para los hondureños. En la reunión participaron la viceministra de Infraestructura y Transporte (SIT), Leana Martínez; el director de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín; y Mirna Solano, en representación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).