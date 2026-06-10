Embajador hondureño se reunió con Bukele en El Salvador: ¿De qué hablaron?

Tegucigalpa, Honduras.- Un encuentro diplomático entre el embajador de Honduras en El Salvador, César Pinto, y el presidente de ese país, Nayib Bukele, ocurrió el 10 de junio, con el fin de fortalecer los lazos entre ambas naciones.

Las autoridades abordaron una amplia agenda de temas de interés bilateral orientada a impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, la generación de oportunidades y el bienestar social de los ciudadanos de Honduras y El Salvador.

La reunión sirvió como espacio para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan ambos países en materia de desarrollo, comercio, inversión, infraestructura y cooperación regional, áreas consideradas estratégicas para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones vecinas.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener canales de diálogo permanentes que permitan consolidar esfuerzos conjuntos en favor de la integración centroamericana, promoviendo mecanismos de colaboración que faciliten el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en diferentes sectores.