Embajador hondureño se reunió con Bukele en El Salvador: ¿De qué hablaron?

Tegucigalpa, Honduras.- Un encuentro diplomático entre el embajador de Honduras en El Salvador, César Pinto, y el presidente de ese país, Nayib Bukele, ocurrió el 10 de junio, con el fin de fortalecer los lazos entre ambas naciones.
Las autoridades abordaron una amplia agenda de temas de interés bilateral orientada a impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, la generación de oportunidades y el bienestar social de los ciudadanos de Honduras y El Salvador.
La reunión sirvió como espacio para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan ambos países en materia de desarrollo, comercio, inversión, infraestructura y cooperación regional, áreas consideradas estratégicas para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones vecinas.
Asimismo, se destacó la importancia de mantener canales de diálogo permanentes que permitan consolidar esfuerzos conjuntos en favor de la integración centroamericana, promoviendo mecanismos de colaboración que faciliten el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en diferentes sectores.
Las autoridades coincidieron en que la cooperación entre Honduras y El Salvador constituye un elemento fundamental para enfrentar retos comunes y avanzar en proyectos que generen beneficios para la población, especialmente en temas relacionados con el desarrollo.
De igual manera, se resaltó el papel que desempeñan ambos países en la construcción de una región más integrada y competitiva, capaz de impulsar acciones coordinadas que favorecen el crecimiento y la mejora de la calidad de vida.
El embajador César Pinto reiteró el compromiso del Gobierno de Honduras de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con El Salvador, destacando la importancia de trabajar de manera conjunta para consolidar iniciativas que promuevan el desarrollo.
Este acercamiento diplomático reafirma la voluntad de Honduras y El Salvador de continuar construyendo una agenda común basada en la cooperación, la integración regional y el fortalecimiento de los lazos históricos que unen a ambos países, con el propósito de generar mayores oportunidades de progreso para sus ciudadanos.