¿Dónde estará vacunando este domingo la Región Metropolitana de Salud?

Tegucigalpa, Honduras. – La Región Metropolitana de Salud del Distrito Central (DC) anunció que este 27 y 28 de junio desarrollará jornadas de vacunación casa por casa con el objetivo de reforzar la inmunización de la población, especialmente de niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y otros grupos de riesgo que aún no han completado su esquema de vacunación. Durante la campaña se aplicarán dosis contra la influenza, así como la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) para la población que requiera completar su esquema. Además, se administrará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas de entre 11 y 15 años. Las autoridades sanitarias informaron que brigadas de vacunación recorrerán diferentes colonias, barrios, residenciales y aldeas del Distrito Central para acercar los servicios de inmunización a la población y aumentar las coberturas de vacunación.

Asimismo, hicieron un llamado a los habitantes para que reciban al personal de salud, el cual estará debidamente identificado, y tengan a la mano su carné de vacunación para facilitar la verificación del esquema y la aplicación de las dosis correspondientes.

Las brigadas estarán presentes este domingo -28 de junio de 2026- en las colonias y barrios Altos del Mayangle, Flor del Campo #1, Víctor F. Ardón, barrio Concepción, 14 de Marzo, Cantarero López, Venezuela, Venecia, Las Torres, Ramón Amaya Amador, Villeda Morales, 21 de Octubre, Villa Lucrecia, Suyapa, Colinas del Picacho, Flor del Campo #1, Popular, Loarque, Río Grande y Montes de Bendición. También recorrerán los residenciales Jacaleapa, Altos de Tiloarque, Planes de Tiloarque y Bernardo Dazzy, además de las aldeas Los Limones y Las Tejeras.

Vacunación este domingo