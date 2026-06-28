Defensa de JOH solicita a la CSJ revocar orden de captura para que el expresidente regrese a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El futuro judicial del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández volvió a colocarse en el centro de la atención pública, luego de que su apoderado legal presentara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud formal para que se revoque la orden de captura vigente en su contra, con el objetivo de permitir su ingreso al país sin ser detenido. El escrito fue presentado ante la secretaría de la presidencia del Poder Judicial por el abogado Mario Cárdenas, quien explicó que la intención de la solicitud es dejar constancia de la voluntad del exmandatario de someterse al proceso judicial que enfrenta en Honduras. “Hemos presentado un escrito en el cual señalamos al juez natural que conoce de la causa la voluntad del expresidente Juan Orlando Hernández para que se pueda presentar al proceso y, en consecuencia, he solicitado que se revoquen la orden de captura y cualquier otro estatus migratorio que pudiera impedir su ingreso al país”, declaró el profesional del derecho.

Defensa alega ausencia de riesgo de fuga

El apoderado legal argumentó que la medida cautelar ya no tendría justificación, al señalar que su función principal es evitar la fuga del imputado, algo que, según dijo, no aplicaría en este caso por la disposición del exmandatario de regresar al país. “Es procedente la revocatoria o suspensión de la orden de captura, porque él presenta anuencia de someterse al proceso. La orden de captura, en realidad, la función que ejerce es que la persona pretenda darse a la fuga una vez que hay un proceso en su contra, pero en este caso es todo lo contrario”, afirmó. Asimismo, insistió en que el expresidente busca ingresar voluntariamente a Honduras para enfrentar el proceso judicial en libertad. “Él lo que quiere es ingresar al país y someterse voluntariamente al proceso; en ese sentido veo que puede ser muy viable que le puedan suspender o revocar las órdenes de captura”, añadió.

Sustento legal