Scaloni: "Messi podía jugar 90 minutos y agrandar su leyenda, pero no piensa en eso"

Arlington, Estados Unidos.- El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró tras la victoria por 3-1 ante Jordania con la que cerró la fase de grupos con pleno de triunfos, que Lionel Messi pudo haber jugado 90 minutos y agrandar aún más su leyenda, pero prefirió ceder minutos a sus compañeros porque no piensa en los récords. "Él (Messi) hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también que sus compañeros tengan minutos", afirmó Scaloni en una rueda de prensa desde el AT&T Stadium de Arlington, cerca de Dallas (Estados Unidos).

"Prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números de los que tanto la gente habla, así que contento porque decidió eso", añadió el técnico argentino. Con Argentina ya clasificada como primera grupo, Messi empezó el partido desde el banquillo e ingresó en el minuto 60, con tiempo para anotar el tercer gol de la 'albiceleste' y su número 19 en Mundiales, tres más que el francés Kylian Mbappé.