Argentina golea a Jordania con otra diana de Messi y ahora van a dieciseisavos del Mundial 2026

Arlington, Estados Unidos.- Argentina, con su unidad B, y sin necesidad de utilizar a Leo Messi durante una hora, se impuso con comodidad a Jordania (1-3) con tres goles a balón parado -el último del capitán- y sumó una tercera victoria para acudir con la moral reforzada a Miami, donde le aguarda, en los dieciseisavos de final, la sorprendente selección caboverdiana.

Misión cumplida para el equipo de Lionel Scaloni que pasa a dieciseisavos con nueve puntos, añade un nuevo gol a la cuenta de Messi, y suma efectivos a la causa, entre ellos cinco debutantes en un Mundial: Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz, como titulares, y Valentín Barco y José Manuel López, al entrar en el segundo tiempo.

Para la modesta Jordania, que dejó momentos de buen fútbol ante Austria y Argelia, el examen fue satisfactorio, porque no le perdió la cara al partido, pese a que en la primera media hora quedó expuesta a recibir una goleada fruto de sus errores.

Errores gruesos, como cometer una falta a Julián Álvarez al borde del área y colocar mal la barrera, ofreciendo a Gio Lo Celso suficiente hueco para enviar el balón a la red (m.19) o golpear la cara de Marcos Senesi, diez minutos después, al tratar de despejar un remate que había enviado al larguero Lautaro Martínez. El penalti, revisado en el VAR, lo transformó el propio delantero del Inter.