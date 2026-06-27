Problema en selección de Cabo Verde; piden sacar a capitán de la Selección en el Mundial

Tremenda polémica se ha levantado en la Selección de Cabo Verde en pleno Mundial United 2026. Piden que saquen a su capitán
Enorme polémica en el Mundial United 2026. Ryan Mendes, capitán de la Selección de Cabo Verde está metido en un problemón
El futbolista de los africanos está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda por presunta agresión sexual.
De acuerdo con un informe emitido por Globoesporte de Brasil, una mujer brasileña, que había sido contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete para la delegación de Cabo Verde durante los amistosos por la FIFA Series, denunció al futbolista de violación.
Según cuenta el medio de comunicación, los hechos ocurrieron en el hotel donde la delegación caboverdiana se había hospedado en Nueva Zelanda. Y que tuvo acceso a la denuncia policial y los exámenes de ley tras la denuncia.
El equipo donde juega Vozinha se está dando a conocer por ser la sorpresa del Mundial. El portero es la sensación por su espectacular historia, pero está siendo manchada por esta grave denuncia.
Capitán de Cabo Verde, atacante Ryan Mendes es investigado por violación a brasileña. La investigación es realizada por la Policía de Nueva Zelanda.
El caso ocurrió en marzo, en el hotel donde la selección de Cabo Verde estaba alojada para amistosos en Oceanía, y está bajo investigación desde el 10 de abril.
La mujer fue contratada por la Federación de Fútbol Nueva Zelanda para que trabajara como intérprete de la selección de Cabo Verde durante el FIFA Series, el cual se disputó en el mes de marzo en Auckland.
Globo Esporte tuvo acceso a fotos de moretones que fueron entregadas a la Policía, al registro de la denuncia y al informe médico, con exámenes y atención psicológica.
La brasileña estaba en el lugar contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete para Cabo Verde, cuyo idioma es el portugués.
Ella relató a la Policía que, después del partido de Cabo Verde contra Chile, fue invitada a una reunión en una sala del hotel y asistió imaginando que actuaría como intérprete.
Sin embargo, observó que se trataba de una confraternización y regresó a su habitación al sentirse mal. Relata que poco después oyó golpes en la puerta de la habitación y abrió, pensando que se trataba de una solicitud de apoyo laboral.
Fue en ese momento, según la denuncia, que Ryan Mendes entró en la habitación, la agredió físicamente, con estrangulamientos, puñetazos y mordidas, mientras ella intentaba defenderse, y la violó.
La brasileña fotografió lesiones, como cortes en la boca, moretones en el cuello, en la pierna y en el lateral del cuerpo, que fueron vistas por GE. Las imágenes que la identificaban fueron preservadas por el reportaje.
Atendida en una clínica que asiste a sobrevivientes de violencia sexual, la brasileña fue sometida a un examen forense. El informe médico identificó múltiples equimosis (o manchas moradas) en los senos, en el cuello y en los labios, además de áreas de sensibilidad en el cuero cabelludo y en las nalgas.
En el examen genital, hay registro de “dos lesiones circulares, dolorosas al tacto, en la base de los pequeños labios”. Después de la asistencia de la clínica, que aún le brinda atención psicológica, la brasileña registró la ocurrencia policial y pasó por una pericia en la comisaría.
La brasileña y su esposo enviaron notificaciones extrajudiciales a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA, con el relato, pruebas y una solicitud de sanción: la no participación del jugador en la Copa del Mundo.
El día 20 de junio, completaron el formulario de Safeguarding de la FIFA, utilizado para denuncias. Sin embargo, relatan que no recibieron respuesta. Cabo Verde jugará en cuartos ante Argentina.
Mientras tanto, Cabo Verde se prepara para enfrentar a Argentina de Lionel Messi el próximo viernes por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.