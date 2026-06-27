Así quedan conformados los cruces de dieciseisavos del Mundial United 2026

Miami, Estados Unidos.- La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los 32 equipos que seguirán en carrera por el título más importante del fútbol. Desde este domingo 28 de junio comenzarán los dieciseisavos de final, una ronda que marcará el inicio de la etapa de eliminación directa y el camino rumbo a la gran final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

El partido que se encargará de abrir la siguiente ronda será el duelo entre Sudáfrica y Canadá, uno de los países anfitriones, programado para este domingo en el Los Angeles Stadium. El lunes será una de las jornadas más atractivas con la presentación de Brasil frente a Japón, mientras que Alemania, líder de su grupo, chocará contra Paraguay. Ese mismo día también se medirán Países Bajos y Marruecos.

Francia, otro de los favoritos al título, debutará en la fase eliminatoria el martes frente a Suecia en el New York/New Jersey Stadium. Si los franceses y Alemania avanzan de ronda, ambos podrían protagonizar un atractivo duelo en los octavos de final. La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará el viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Miami Stadium. En caso de avanzar, la Albiceleste se cruzará en octavos con el ganador del partido entre Australia y Egipto. La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará el viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Miami Stadium. En caso de avanzar, la Albiceleste se cruzará en octavos con el ganador del partido entre Australia y Egipto.

Cruces: equipos clasificados a dieciseisavos del Mundial 2026