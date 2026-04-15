La Sesal anuncia campaña de vacunación con meta de aumentar cobertura nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Entre el 11 y el 29 de mayo se desarrollará la Jornada Nacional de Vacunación en el país, informaron las autoridades del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal). Este año se busca incrementar la cobertura de vacunación en el país, que actualmente se mantiene por debajo del 80%, indicó la técnico de enfermedades prevenibles por vacunación del PAI, Leticia Puerto. Las autoridades esperan lograr coberturas de vacunación óptimas para lograr la inmunización colectiva y así prevenir que las enfermedades ataquen a la población.

"La expectativa con esta jornada es lograr acercarse a ese nivel óptimo, dependiendo de la respuesta de la población", dijo la experta. La campaña está dirigida a niños menores de cinco años, adolescentes, embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. En el caso específico de la vacuna contra la influenza, se proyecta inmunizar a cerca de un millón de hondureños. "Estamos incluyendo a los niños menores de dos años, a los mayores de 60, a los pacientes crónicos y a las embarazadas. También buscamos completar esquemas en menores que aún tienen vacunas pendientes", detalló Puerto.

Uno de los principales desafíos identificados este año es la baja vacunación en niños menores de un año, lo que ha incidido en el aumento de casos de tos ferina que en lo que va del año se registran 112 contagios y nueve fallecidos. Muchos de estos casos se registran en bebés menores de dos meses, relacionados con la falta de vacunación en las madres durante el embarazo. "Necesitamos que los padres lleven a sus hijos a vacunarse y que las embarazadas reciban sus dosis; es la única manera de prevenir enfermedades como la tos ferina", subrayó. Enfermedades que se inmunoprevenibles por vacunación están mostrando repuntes en la región debido a las bajas coberturas de vacunación, en ese sentido las autoridades hicieron un llamado a la población a acudir al centro de salud más cercano y completar el esquema de vacunación.