Sicarios habrían obligado a maestro a escribir carta de despedida

Cortés, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continuó ayer indagando para identificar y capturar a los responsables del asesinato de Víctor Fiallos Paz, de 63 años de edad, maestro y director del Instituto Polivalente Brisas del Valle , en Cofradía, Cortés. El crimen del docente ocurrió la tarde del viernes, un día después de que se diera a conocer la muerte de Violeth Eunice Acosta, de 14 años, estudiante del mismo centro educativo, quien se quitó la vida en su vivienda, también en Cofradía.

Según versiones de personas cercanas al caso, la menor presuntamente se habría sentido afectada tras ser expulsada del instituto luego de que se le encontrara un cigarro electrónico en su mochila, el cual, según se indicó, pertenecía a otro estudiante. Uno de sus amigos manifestó además que la adolescente era víctima de acoso escolar por parte de algunos compañeros. El cuerpo del docente fue hallado en su oficina dentro del instituto. Inicialmente se manejó la hipótesis de una muerte autoinfligida, posiblemente relacionada con lo ocurrido con la alumna. Aunque la escena aparentaba un suicidio, ya que el cuerpo tenía un lazo en el cuello atado a la manecilla de una de las puertas del lugar, autoridades de Medicina Forense que realizaron el levantamiento confirmaron horas después que el educador presentó tres heridas de arma blanca en el cuello, por lo que se implica la participación criminal.

Investigación

El subcomisario Juan Sabillón, jefe policial de Cofradía, informó el día del crimen que la escena habría sido modificada por los responsables para hacer creer que el maestro se quitó la vida. Asimismo, cerca del cuerpo fue encontrada una carta que, según las investigaciones preliminares, habría sido escrita bajo coacción. el caso revelaron que una de las principales hipótesis apunta a que el crimen estaría relacionado con la muerte de la estudiante. Por ahora, las pesquisas se centran en personas cercanas a la menor. En cuanto a la carta encontrada en la escena, los investigadores aseguraron que los sujetos habrían obligado al maestro a redactarla para simular una nota suicida. lo ocurrido horas antes”, expresó una fuente vinculada a la investigación.