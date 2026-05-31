¿Tiene lunares extraños? Hospital Escuela realizará jornada para detectar cáncer de piel

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela (HE) anunciaron la ejecución de una jornada especial para la detección temprana de cáncer de piel. La actividad se desarrollará del 1 al 5 de junio en la Consulta Externa de Dermatología, en un horario comprendido entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana. Durante la jornada, especialistas evaluarán a personas que presenten lunares o lesiones sospechosas que podrían requerir atención médica o estudios adicionales.

Entre los principales signos de alerta que serán revisados se encuentran lunares con bordes irregulares, picazón persistente, cambios de coloración o lesiones que presentan varios colores. También se atenderán casos de llagas o úlceras que no cicatrizan con el paso del tiempo. Los médicos recordaron que la detección temprana es una de las herramientas más importantes para mejorar el pronóstico de los pacientes y facilitar un tratamiento oportuno en caso de que se detecte alguna anomalía. Las autoridades hospitalarias informaron que los interesados no necesitarán presentar referencia médica para acceder a la evaluación, por lo que cualquier persona con lesiones sospechosas podrá acudir directamente a la consulta.