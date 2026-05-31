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¿Tiene lunares extraños? Hospital Escuela realizará jornada para detectar cáncer de piel

El Hospital Escuela desarrollará una jornada especial de detección de cáncer de piel del 1 al 5 de junio. Los especialistas evaluarán lunares con cambios de color, bordes irregulares y picazón

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 14:09
¿Tiene lunares extraños? Hospital Escuela realizará jornada para detectar cáncer de piel

Durante la jornada, especialistas evaluarán a personas que presenten lunares o lesiones sospechosas que podrían requerir atención médica o estudios adicionales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela (HE) anunciaron la ejecución de una jornada especial para la detección temprana de cáncer de piel.

La actividad se desarrollará del 1 al 5 de junio en la Consulta Externa de Dermatología, en un horario comprendido entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana.

Durante la jornada, especialistas evaluarán a personas que presenten lunares o lesiones sospechosas que podrían requerir atención médica o estudios adicionales.

Hospital Escuela anuncia jornada de detección de cáncer de piel

Entre los principales signos de alerta que serán revisados se encuentran lunares con bordes irregulares, picazón persistente, cambios de coloración o lesiones que presentan varios colores. También se atenderán casos de llagas o úlceras que no cicatrizan con el paso del tiempo.

Los médicos recordaron que la detección temprana es una de las herramientas más importantes para mejorar el pronóstico de los pacientes y facilitar un tratamiento oportuno en caso de que se detecte alguna anomalía.

Las autoridades hospitalarias informaron que los interesados no necesitarán presentar referencia médica para acceder a la evaluación, por lo que cualquier persona con lesiones sospechosas podrá acudir directamente a la consulta.

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Asimismo, aclararon que la falta de carné hospitalario no impedirá recibir atención durante la jornada, con el objetivo de facilitar el acceso a la población.

Las personas que deseen participar deberán ingresar por el portón número tres del Hospital Escuela, donde se estará orientando a los pacientes sobre el proceso de atención.

Los especialistas encargados de la jornada, recomendaron a la población no ignorar cambios visibles en la piel, especialmente cuando los lunares modifican su tamaño, forma o color, ya que estos pueden ser señales de enfermedades que requieren evaluación médica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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