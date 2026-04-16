Zelaya acusa al Congreso de aplicar “ley mordaza” y critica juicios políticos contra funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales criticó este jueves -16 de abril- las acciones del Congreso Nacional (CN), al asegurar que se intenta silenciar a la oposición mediante juicios políticos y otras medidas. A través de su cuenta en la red social X, Zelaya comparó la situación actual con hechos históricos ocurridos en 1904, cuando el entonces mandatario Manuel Bonilla disolvió el Congreso. “El 8 de febrero de 1904, Manuel Bonilla... disolvió el Congreso y encarceló diputados por no someterse. Hoy, Tomás Zambrano sigue ese camino”, expresó.

El exgobernante también señaló al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, de promover acciones para limitar la protesta y afectar a diputados. “Pretende silenciar a la oposición, imponer ley mordaza y robar salarios por protestar”, afirmó.

Zelaya sostuvo que los congresistas representan al pueblo y deben ejercer su función sin restricciones, al tiempo que cuestionó el uso del juicio político. “Cuando se viola la Constitución por venganza con juicios políticos y se concentra el poder, nace el absolutismo”, advirtió.