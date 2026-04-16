Zelaya acusa al Congreso de aplicar “ley mordaza” y critica juicios políticos contra funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales criticó este jueves -16 de abril- las acciones del Congreso Nacional (CN), al asegurar que se intenta silenciar a la oposición mediante juicios políticos y otras medidas.
A través de su cuenta en la red social X, Zelaya comparó la situación actual con hechos históricos ocurridos en 1904, cuando el entonces mandatario Manuel Bonilla disolvió el Congreso.
“El 8 de febrero de 1904, Manuel Bonilla... disolvió el Congreso y encarceló diputados por no someterse. Hoy, Tomás Zambrano sigue ese camino”, expresó.
El exgobernante también señaló al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, de promover acciones para limitar la protesta y afectar a diputados.
“Pretende silenciar a la oposición, imponer ley mordaza y robar salarios por protestar”, afirmó.
Zelaya sostuvo que los congresistas representan al pueblo y deben ejercer su función sin restricciones, al tiempo que cuestionó el uso del juicio político.
“Cuando se viola la Constitución por venganza con juicios políticos y se concentra el poder, nace el absolutismo”, advirtió.
Las declaraciones surgen en medio de los recientes procesos de juicio político impulsados por el CN contra funcionarios electorales por presuntas irregularidades.
Entre los enjuiciados figuran Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán y los magistrados suplentes de ese mismo órgano, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
La comisión de juicio político recomendó la destitución de los cuatro funcionarios, quienes fueron citados al Congreso este jueves para presentar su defensa.