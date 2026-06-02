Gobierno alcanza acuerdos con transportistas e industria cementera

Tegucigalpa, Honduras. — Finalmente, se oficializaron los acuerdos entre representantes del sector transporte y la industria nacional del cemento, con los que buscan fortalecer la actividad económica y garantizar la estabilidad de una de las cadenas productivas con mayor impacto en el país.

Los consensos fueron alcanzados durante una reunión sostenida con la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), en la que las partes avanzaron en medidas orientadas a mejorar la relación entre ambos sectores y asegurar la continuidad de sus operaciones.

De acuerdo con el comunicado, los acuerdos también están encaminados a proteger fuentes de empleo y contribuir al dinamismo de la economía nacional, en momentos en que diversos sectores productivos enfrentan retos relacionados con costos operativos y competitividad.

Las autoridades destacaron la importancia del diálogo como herramienta para alcanzar soluciones que beneficien a los distintos actores involucrados. En ese sentido, señalaron que "el diálogo entre el Gobierno y los sectores productivos permite construir soluciones conjuntas que benefician a trabajadores, empresas y consumidores".

Asimismo, indicaron que este tipo de acercamientos fortalece la confianza entre los sectores económicos y crea condiciones favorables para impulsar la competitividad del país.

La Secretaría de Desarrollo Económico expresó que, "la cooperación y los acuerdos son fundamentales para promover el crecimiento económico y el bienestar de las familias hondureñas".

Por su parte, representantes del transporte y de la industria cementera coincidieron en la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación y continuar trabajando de manera coordinada para generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Los sectores participantes también resaltaron la importancia de fortalecer una actividad productiva clave para la economía nacional, debido a su influencia en áreas como la construcción, la generación de empleo y el movimiento comercial.