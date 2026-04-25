El hondureño Dereck Moncada será fichado por equipo en Europa: ¿Cuánto ganara Olimpia?

Tegucigalpa, Honduras.- ¡De Olimpia a Europa! La carrera deportiva de Dereck Moncada no deja de sorprender. Este sábado han informado que el delantero del Internacional de Bogotá estaría dando un paso gigante al fútbol de Europa. El ex delantero del Olimpia está pasando por un buen momento en el campeonato colombiano con cinco goles y dos asistencias con el equipo de Bogotá que está cerca de meterse a la liguilla del tornee.

Este rendimiento lo ha llevado a ser perseguido por varios equipos en el extranjero y eso es un hecho. César Luis Merlo, periodista argentina especialista en fichajes en Sudamérica, informa que el Inter Bogotá lo venderá a final de temporada.

Información del fichaje

Después de su paso destacado con el Inter Bogotá, club que es de los Rayos del Necaxa, Dereck Moncada fue adquirido por el Lugano, club del futbol de Suiza. Súper Deportivo (página oficial de Merlo) pudo saber que Inter Bogotá vendió al extremo hondureño al Lugano, en lo que fue la operación más cara en su historia.