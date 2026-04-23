Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido

Luto en el mundo deportivo por la muerte de querido futbolista. Lo encontraron sin vida en una cascada.
La muerte de Reyam Lucas, futbolista de 27 años, ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores.
El joven perdió la vida tras ingresar a una cascada natural, en circunstancias que aún causan impacto.
Reyam había salido a pasear junto a varias personas hacia un paraje turístico en el municipio de Ituberá, en el estado de Bahía, Brasil.
Durante la visita, decidió entrar al agua en la cascada Pancada Grande, uno de los sitios más conocidos de la zona.
Según los reportes, el futbolista no volvió a salir a la superficie, lo que encendió las alarmas de inmediato.
Tras su desaparición, se activó un operativo de búsqueda con la participación de bomberos, autoridades locales y voluntarios.
Habitantes del sector también se sumaron a las labores para intentar localizarlo lo antes posible.
Luego de varias horas de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde había ingresado al agua.
La noticia se difundió rápidamente y provocó múltiples reacciones en el entorno deportivo.
Reyam formaba parte del equipo amateur Soneca Paredão, donde era considerado un jugador constante y destacado.
Dentro del club, lo describían como un futbolista comprometido y disciplinado en cada entrenamiento y partido.
Sus compañeros destacaron su energía, actitud positiva y cercanía con todos en el grupo.
A través de redes sociales, varios de ellos compartieron mensajes de despedida recordando su legado.
Además de su faceta como jugador, Reyam también era creador de contenido deportivo en internet.
En sus plataformas digitales había construido una comunidad de seguidores, donde compartía su rutina, actividades recreativas y momentos ligados a su vida dentro del fútbol.