  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido

Según los reportes, el futbolista no volvió a salir a la superficie, lo que encendió las alarmas de inmediato

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 16:34
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
1 de 17

Luto en el mundo deportivo por la muerte de querido futbolista. Lo encontraron sin vida en una cascada.

Fotos: Cortesía.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
2 de 17

La muerte de Reyam Lucas, futbolista de 27 años, ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
3 de 17

El joven perdió la vida tras ingresar a una cascada natural, en circunstancias que aún causan impacto.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
4 de 17

Reyam había salido a pasear junto a varias personas hacia un paraje turístico en el municipio de Ituberá, en el estado de Bahía, Brasil.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
5 de 17

Durante la visita, decidió entrar al agua en la cascada Pancada Grande, uno de los sitios más conocidos de la zona.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
6 de 17

Según los reportes, el futbolista no volvió a salir a la superficie, lo que encendió las alarmas de inmediato.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
7 de 17

Tras su desaparición, se activó un operativo de búsqueda con la participación de bomberos, autoridades locales y voluntarios.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
8 de 17

Habitantes del sector también se sumaron a las labores para intentar localizarlo lo antes posible.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
9 de 17

Luego de varias horas de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde había ingresado al agua.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
10 de 17

Luego de varias horas de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde había ingresado al agua.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
11 de 17

La noticia se difundió rápidamente y provocó múltiples reacciones en el entorno deportivo.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
12 de 17

Reyam formaba parte del equipo amateur Soneca Paredão, donde era considerado un jugador constante y destacado.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
13 de 17

Dentro del club, lo describían como un futbolista comprometido y disciplinado en cada entrenamiento y partido.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
14 de 17

Sus compañeros destacaron su energía, actitud positiva y cercanía con todos en el grupo.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
15 de 17

A través de redes sociales, varios de ellos compartieron mensajes de despedida recordando su legado.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
16 de 17

Además de su faceta como jugador, Reyam también era creador de contenido deportivo en internet.
Reconocido futbolista fue encontrado muerto en una cascada: Había estado desaparecido
17 de 17

En sus plataformas digitales había construido una comunidad de seguidores, donde compartía su rutina, actividades recreativas y momentos ligados a su vida dentro del fútbol.
Cargar más fotos