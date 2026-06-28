Padre Carlo Magno: "Quien ama a Dios siempre será causa de unión y no de división"

Tegucigalpa, Honduras.-Durante la homilía de este domingo, el padre Carlo Magno hizo un llamado a la población a fortalecer los valores familiares y a vivir en el amor, tanto dentro del hogar como con el prójimo, asegurando que el verdadero seguimiento de Jesucristo debe reflejarse en la forma en que las personas conviven y se relacionan con los demás.

Basándose en el Evangelio de San Mateo, el sacerdote explicó que, aunque el mensaje de Cristo puede generar diferencias cuando una persona decide vivir de acuerdo con su fe, el propósito de Dios nunca es sembrar división, sino conducir a la unidad y a la armonía entre las familias.

"El Señor, por supuesto, quiere la armonía. Que su palabra no vaya a ser nunca causa de división en nuestros hogares, sino, por el contrario, que sea causa de unión", expresó durante su reflexión.

El religioso recordó que el amor a Dios constituye el fundamento de todas las relaciones humanas, por lo que aseguró que quien vive conforme al Evangelio también fortalece los lazos familiares, comunitarios y sociales. En ese sentido, señaló que el testimonio cristiano debe ser evidente en las acciones diarias.