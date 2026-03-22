Fe y perseverancia: el llamado en la homilía de este domingo

Tegucigalpa, Honduras. — Un llamado a los fieles a mantener la fe firme y a no desfallecer ante las dificultades de la vida, destacando que este tiempo litúrgico es propicio para renovar la esperanza, fue el mensaje que dio el padre Carlo Magno este domingo. Durante su homilía, el sacerdote enfatizó que la fe es una lucha constante que se vive día a día, especialmente en medio de las adversidades que enfrentan las personas en su cotidianidad. El mensaje central estuvo enfocado en la importancia de levantarse ante las caídas y confiar en Dios como fuente de fortaleza, recordando que la vida siempre debe asumirse con esperanza.

“A estas alturas de la Cuaresma, es importante que nunca desfallezcamos, que nunca nos demos por vencidos, que nos levantemos. Decir sí creo, sí creo, porque Dios es mi fuerza”, expresó el padre, subrayando el valor de la perseverancia espiritual. Asimismo, reflexionó sobre la manera en que muchas veces las personas se enfrentan a situaciones que parecen definitivas, comparándolas con la muerte, pero insistiendo en que la fe permite ver más allá de esas circunstancias. En ese sentido, recordó que, desde la visión cristiana, la muerte no tiene la última palabra, sino que es Dios quien tiene el control y quien ofrece una nueva oportunidad de vida.