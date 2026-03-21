  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa

Conoce cuáles son los destinos turísticos más visitados en Semana Santa y descubre las razones por las que miles de turistas escogen estos sitios para relajarse

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 15:41
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
1 de 10

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, Honduras se prepara para recibir a más de 2.5 millones de visitantes durante la Semana Santa del año 2026, ya que prevén un gran desplazamiento hacia lugares costeros y soleados donde miles de familias disfrutarán juntas del feriado. A continuación, los destinos más visitados en el país durante esta temporada:

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
2 de 10

Tela, en Atlántida, es famoso por sus amplias playas, un atractivo que recibe tanto a turistas como a familias en busca de descanso y diversión.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
3 de 10

También destaca La Ceiba, Atlántida, ciudad costera con acceso a playas y actividades recreativas, además de ser punto de conexión hacia Cayos Cochinos.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
4 de 10

Entre otras de las playas más transitadas se encuentra Omoa, Cortés, destino histórico con playas de oleaje suave y el atractivo del fuerte de San Fernando, ideal para turismo cultural y familiar.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
5 de 10

En el mismo departamento, Puerto Cortés, siendo uno de los puertos más importantes del país que también ofrece playas accesibles y concurridas durante feriados.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
6 de 10

Siendo unas de las principales opciones de las familias hondureñas es West Bay, Roatán, Islas de la Bahía, considerada una de las mejores playas del Caribe, destaca por su arena blanca y aguas cristalinas, aptas para buceo y snorkel.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
7 de 10

Así también Utila, Islas de la Bahía, popular entre turistas jóvenes y buceadores, ofrece arrecifes de coral y un ambiente relajado.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
8 de 10

En contraste, en la parte sur del país, está la playa de Cedeño, Choluteca. Es famosa por su comida y porque recibe a un número elevado de turistas estivales. Además, tiene aguas cálidas del Pacífico.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
9 de 10

Además, existe la opción de Punta Ratón, Choluteca, un lugar apacible con manglares y paisajes naturales, perfecto para aquellos que prefieren evitar las multitudes.

 Foto: cortesía Honduras Travel
Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa
10 de 10

Uno de los lugares preferidos por la gente de Honduras es Trujillo, Colón, que fusiona historia y playa con aguas tranquilas y panorámicas a la bahía, sin olvidar su herencia colonial.

 Foto: archivo
Cargar más fotos