Estas son las playas más visitadas de Honduras durante Semana Santa

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, Honduras se prepara para recibir a más de 2.5 millones de visitantes durante la Semana Santa del año 2026, ya que prevén un gran desplazamiento hacia lugares costeros y soleados donde miles de familias disfrutarán juntas del feriado. A continuación, los destinos más visitados en el país durante esta temporada:
Tela, en Atlántida, es famoso por sus amplias playas, un atractivo que recibe tanto a turistas como a familias en busca de descanso y diversión.
También destaca La Ceiba, Atlántida, ciudad costera con acceso a playas y actividades recreativas, además de ser punto de conexión hacia Cayos Cochinos.
Entre otras de las playas más transitadas se encuentra Omoa, Cortés, destino histórico con playas de oleaje suave y el atractivo del fuerte de San Fernando, ideal para turismo cultural y familiar.
En el mismo departamento, Puerto Cortés, siendo uno de los puertos más importantes del país que también ofrece playas accesibles y concurridas durante feriados.
Siendo unas de las principales opciones de las familias hondureñas es West Bay, Roatán, Islas de la Bahía, considerada una de las mejores playas del Caribe, destaca por su arena blanca y aguas cristalinas, aptas para buceo y snorkel.
Así también Utila, Islas de la Bahía, popular entre turistas jóvenes y buceadores, ofrece arrecifes de coral y un ambiente relajado.
En contraste, en la parte sur del país, está la playa de Cedeño, Choluteca. Es famosa por su comida y porque recibe a un número elevado de turistas estivales. Además, tiene aguas cálidas del Pacífico.
Además, existe la opción de Punta Ratón, Choluteca, un lugar apacible con manglares y paisajes naturales, perfecto para aquellos que prefieren evitar las multitudes.
Uno de los lugares preferidos por la gente de Honduras es Trujillo, Colón, que fusiona historia y playa con aguas tranquilas y panorámicas a la bahía, sin olvidar su herencia colonial.