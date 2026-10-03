¡Qué país tan desarrollado! Nueve días seguidos descansa la burocracia

HUELGA. Continúa la inhumana huelga de los médicos en contra de la gente pobre que acude a los hospitales públicos. ¿Por qué no se paran solo los que no han recibido pago y el resto los apoya con protestas en horarios distintos a sus jornadas laborales?

HIPOCRESÍA. Hay gente que madruga a citas médicas o en busca de medicamentos, a puras cachas consigue para el taxi y, solo va a dar de bruces a los hospitales y al IHSS, por la huelga de los inconscientes y despiadados “discípulos de Hipócrates”.

BUNKER. Por allí salió el exministro de Salud nasrallista de Xiomara calificando como una “estupidez” la compra de un hospital que ya está en funciones. Es el mismo personaje que anunció, con bombos y fanfarrias, la inauguración del bunker para el acelerador lineal en el San Felipe y ni eso pudo hacer. Estos clientes no hacen ni dejan hacer.

CUÑA. Solo les meten un micrófono, les quitan la cuña y allí van guindo abajo hablando hasta por los codos de lo que sea, solo por el prurito de hablar.

COVID. Eso mismo hubieran hecho cuando la pandemia, comprar un hospital ya en operaciones y reacondicionarlo para el covid, no que pagaron 46 millones de verdecitos por las chatarras aquellas.

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SEDE. Avisa el Tommy desde la capital española que Honduras será la sede, en 2028, del Foro Parlamentario Iberoamericano, así es que, de algo ha servido esa visita al viejo continente.

MITAD. No hay problema, dice César Indiano, que el Congreso apruebe la rebaja de los impuestos a los combustibles que propone un ilustre, pero que en el mismo decreto le bajen a la mitad los salarios a los diputados. ¿De dónde creen que sale el pisto que les pagan? pregunta.

ACASO. Saludes les dejan los empleados públicos y hasta el12 de octubre, si acaso, mandan a decir. Ja...je...ji...jo...ju...

IHT. Lástima que el IHT sigue desaparecido, como en tiempos de Xiomara, como a la espera de que todo caiga por pura inercia. Tampoco aparecieron nunca cuando la feria agostina salvadoreña.

RAZÓN. Tampoco hay promoción del turismo internacional, como pasó también con la refundición. Con razón Honduras apenas recibe -y a puras cachas- 500 ó 600 millones por turismo, mientras allí nomás, en Costa Rica, recaudan cerca de 5,600 millones de verdecitos.

BUENO. Y, pregunten cuánto recibe la Dominicana, por puro turismo internacional. Hace poco anduvieron por aquellas latitudes y sería bueno que aplicaran aquí lo que vieron por allá.