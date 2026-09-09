¡Les hicieron clavo! Diputados azules le pasan factura a ocho ministros

VUELTA. No hay problema, mandan a decir desde el hemiciclo, vamos con la segunda vuelta siempre y cuando los interesados se rebusquen con 86 votos, es decir, la mayoría calificada.

VIENTO. Pregúntenles a los refundidores porqué, cuando fueron gobierno, nunca hicieron ni la patarata de darle viento a la segunda vuelta. Respuesta: Por las mismas razones que hoy no quieren los cachurecos. Ja...je...ji...jo...ju...

CHILE. Pucha, como dice aquel, Juan Diego fue electo en Santiago de Chile nada menos que presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales. Que tal.

CLAVO. Almuerzo de camaradería entre el “papi” y la bancada azuleja, pero varios diputados aprovecharon el encuentro para hacerle clavo a ciertos ministros, que nunca los han querido recibir y ni les contestan el celular. Son ocho, dice Marco Paz.

CABEZA. Bueno, lo que sí es muy cierto es que la bancada azuleja hasta ahora solo ha agachado la cabeza y complacido peticiones en todo lo que ha pedido el “papi” y a lo mejor sienten que no ha habido reciprocidad desde el Ejecutivo. Será.

LANZA. La bulla en el PL es que el vídeo de SN con la “buena nueva” de su lanzamiento también es una respuesta a una declaración de EM de que pronto anunciará si se lanza o no en busca de la guayaba.

PIDEN. En el Central Ejecutivo juran que tienen encuestas privadas serias en las que EM le saca el doble a SN y por eso varios le piden que se lance. A ver, dijo el cieguito.

VENCER. “No nos van a vencer”, le manda a decir TA a los delincuentes y anuncia que van con todo en la lucha, hasta derrotarlos. Aja ¿y habrá una estrategia integral para eso, con involucramiento de los tres poderes y el MP, bajo un fuerte liderazgo?

INP. Para empezar, le tienen que dar vuelta de calcetín al INP, olvidarse de los “derechos humanos” de los criminales y cortar todo tipo de contacto físico en las cárceles, incluidas las visitas conyugales.

VISITA. Solo vean esas tres féminas de El Porvenir, que venían de una visita conyugal en la cárcel de Siria. La policía bien sabe que desde allí se siguen ordenando sicariatos, extorsiones y tráfico de drogas y, mientras no pongan orden en esos centros, que se olviden.

FALTA. Lamenta Marcela Caro la falta de activación consular frente a la detención de migrantes hondureños que quedan bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Pero, en los recintos de Mireya no se oye, padre.