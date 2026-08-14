Sismo de 5,2 sacude el sur de España; minutos antes tembló en Indonesia

Granada, España.- Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la provincia de Granada, España, durante la madrugada del sábado 15 de agosto. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el epicentro de este nuevo sismo se registró al noreste de Alhendín y el movimiento ocurrió a la 1:04 AM.

"Según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este temblor se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado a 10 kilómetros de profundidad y ha sido sentido por la población. El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido más de 80 llamadas y ha constatado daños materiales", precisó El Mundo. "De momento, el temblor ha provocado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se han registrado daños materiales", abonó el medio español.

Temblor en Indonesia

Minutos antes, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.