Colombia registra una réplica de magnitud 4,2 en la zona más castigada por el terremoto

Bogotá, Colombia.- Una réplica de magnitud 4,2 hizo temblar con fuerza este jueves 13 de agosto la zona más afectada por el gran terremoto del pasado lunes en Colombia, desatando el temor entre los pobladores y deteniendo de forma temporal los trabajos de los equipos de rescate.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó (oeste), exactamente el mismo lugar del terremoto de magnitud de 7,4 del lunes 10.

Se trata de una de las mayores réplicas detectadas hasta la fecha y la segunda por encima de 4,0, según los datos publicados por el SGC.