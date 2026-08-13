  1. Inicio
  2. · Mundo

Colombia registra una réplica de magnitud 4,2 en la zona más castigada por el terremoto

Una réplica de magnitud 4,2 sacudió este jueves 13 de agosto la zona más afectada por el terremoto en Colombia, provocando temor y pausas en los rescates

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 14:44
Colombia registra una réplica de magnitud 4,2 en la zona más castigada por el terremoto

Una réplica de 4,2 generó temor en la zona afectada por el terremoto en Colombia.

 Foto: EFE

Bogotá, Colombia.- Una réplica de magnitud 4,2 hizo temblar con fuerza este jueves 13 de agosto la zona más afectada por el gran terremoto del pasado lunes en Colombia, desatando el temor entre los pobladores y deteniendo de forma temporal los trabajos de los equipos de rescate.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó (oeste), exactamente el mismo lugar del terremoto de magnitud de 7,4 del lunes 10.

Se trata de una de las mayores réplicas detectadas hasta la fecha y la segunda por encima de 4,0, según los datos publicados por el SGC.

Lenny Fernández, abogada que murió abrazando a su perro en el terremoto de 7.4 en Colombia

Este último sismo fue claramente perceptible en los departamentos de Chocó y de los adyacente Valle del Cauca y Risaralda, tres de las regiones más afectadas por el terremoto del lunes. Por el momento no se ha informado de nuevas víctimas o derrumbes a causa de este movimiento.

Un terremoto con más de un centenar de réplicas

Según datos del SGC desde el gran terremoto del lunes se han registrado más de 160 réplicas en Colombia. De ellas, 12 alcanzaron una magnitud superior a 3,0 y dos superaron los 4,0.

Las autoridades colombianas han contabilizado hasta el momento 273 víctimas mortales por el terremoto, además de 3,824 heridos de diversa consideración, 53,816 afectados y un total de 496 personas que permanecen desaparecidas.

Declaran emergencia económica en Colombia tras terremoto de 7.4

Debido a la magnitud de la crisis, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró el miércoles la emergencia económica, para ayudar a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de infraestructuras y la ayuda a los damnificados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias