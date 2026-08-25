Hernán Medford: "Olimpia es Olimpia y es un respeto que hay que tenerle"

Tegucigalpa, Honduras.- Hernán Medford , técnico del Saprissa , habló en su llegada ante el micrófono de Diario El Heraldo previo al duelo ante Olimpia y dejó claro el respeto que siente por el conjunto hondureño, al que considera una institución histórica y de mucha jerarquía.

El estratega costarricense también fue contundente al referirse al enfrentamiento entre ambos clubes y aseguró que, para él, Olimpia -Saprissa es un c lásico de Centroamérica , un duelo que espera esté a la altura de la historia de las dos instituciones.

Bienvenido a Honduras, ¿qué tal está?

Muy bien, todo bien. Es bonito volver a un país que recibió bastante bien. Aquí estamos ahora tratando de buscar un primer lugar, ¿verdad? Contra un Olimpia, creo que es un partido interesante, un clásico centroamericano. Dos equipos clasificados que están buscando pelear el liderato.

Por cierto, ya no se da un clásico de esta índole aquí en nuestro país...

Por eso creo que es un partido bonito, bonito, ¿verdad? Creo que dos equipos que han ganado mucho, dos equipos que juegan bien. Y dos equipos con la ilusión de buscar ese primer lugar.

Volver a Honduras a jugar un superclásico centroamericano, ¿qué le representa a usted?

No, siempre volver a este país me representa cosas muy buenas. Cuando te abren las puertas a un país, uno tiene que ser muy agradecido, ¿verdad? Y yo soy muy agradecido con este país. Pero ahora vengo del otro lado y venimos obviamente a jugar un partido que, como dije anteriormente, es un clásico. Es un partido que tiene que ser un partido bueno.

Más allá de la igualdad, ya están clasificados. Lógicamente, aquí está como el orgullo de cada país y de lo que representa cada institución

Sí, cada quien quiere buscar el primer lugar. Seguro que va a ser un partido con todo, ¿verdad? Aparte de los dos.

Hoy se muestra el ranking de clubes de Centroamérica. Ahí está Olimpia y Saprissa ahí en la cima. ¿Lo hace más atractivo esto?

Es un partido muy atractivo por lo que son las dos instituciones, muy históricas. Entonces, como dije, nosotros venimos positivos. Sabemos que siempre será difícil con Olimpia. Es un equipo con mucho respeto. Pero también Saprissa lo es.