Conductor en estado de ebriedad impacta contra una bomba de gasolinera en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- “Estoy dando una entrevista, ¿de qué te reís? Mirá, estás en cámara”, fueron las palabras de un joven cuando era detenido tras perder el control de su vehículo y terminar impactando contra una bomba de una gasolinera ubicada en la avenida Circunvalación, San Pedro Sula, departamento de Cortés.
El accidente ocurrió en una vía cercana a la reconocida Fuente Luminosa, donde el automotor se salió de la calzada y terminó dentro del área de la gasolinera.
Tras el accidente, se le practicó una prueba de alcoholemia al conductor, de quien no se reveló la identidad, y el resultado fue positivo. Agentes policiales procedieron con su detención después del impacto.
Videos en redes sociales muestran al joven tras el accidente, cuando era detenido por los policías, mientras se negaba a entrar a la patrulla policial e insultaba a los agentes. “¿Cuál es la fuerza, ma**? ¿Cuál es la fuerza? Estoy dando una entrevista”.
“¿Estás bajo los efectos del alcohol, papa?”, preguntó una de las personas que se encontraba en el lugar.
El vehículo impactó directamente contra una de las bombas de la estación de servicio, provocando daños materiales en las instalaciones. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
El hombre justificó el percance diciendo que él apenas tiene 24 años de edad.
Agentes lograron subir al conductor a la patrulla y lo trasladaron hasta las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula.