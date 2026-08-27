Conductor en estado de ebriedad impacta contra una bomba de gasolinera en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- “Estoy dando una entrevista, ¿de qué te reís? Mirá, estás en cámara”, fueron las palabras de un joven cuando era detenido tras perder el control de su vehículo y terminar impactando contra una bomba de una gasolinera ubicada en la avenida Circunvalación, San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El accidente ocurrió en una vía cercana a la reconocida Fuente Luminosa, donde el automotor se salió de la calzada y terminó dentro del área de la gasolinera.

Tras el accidente, se le practicó una prueba de alcoholemia al conductor, de quien no se reveló la identidad, y el resultado fue positivo. Agentes policiales procedieron con su detención después del impacto.