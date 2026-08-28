Transportistas de carga amenazan con protestas por alza en el precio del diésel

Tegucigalpa, Honduras.- Los dirigentes del transporte de carga advirtieron que podrían realizar acciones de protesta debido a los constantes incrementos en el precio de los combustibles, especialmente del diésel.

Edgardo Menéndez, dirigente del transporte, calificó como “intolerable” la situación que enfrenta el sector y cuestionó que las autoridades no hayan atendido las solicitudes presentadas para evidenciar el impacto económico provocado por el aumento de los combustibles.

Según el dirigente, los transportistas han presentado documentación ante la Secretaría de Energía para demostrar los elevados costos operativos que enfrenta el sector, pero, hasta el momento, no han obtenido una respuesta favorable a sus planteamientos.