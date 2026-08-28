Transportistas de carga amenazan con protestas por alza en el precio del diésel

Tegucigalpa, Honduras.- Los dirigentes del transporte de carga advirtieron que podrían realizar acciones de protesta debido a los constantes incrementos en el precio de los combustibles, especialmente del diésel.
Edgardo Menéndez, dirigente del transporte, calificó como “intolerable” la situación que enfrenta el sector y cuestionó que las autoridades no hayan atendido las solicitudes presentadas para evidenciar el impacto económico provocado por el aumento de los combustibles.
Según el dirigente, los transportistas han presentado documentación ante la Secretaría de Energía para demostrar los elevados costos operativos que enfrenta el sector, pero, hasta el momento, no han obtenido una respuesta favorable a sus planteamientos.
“No queremos que digan que somos terroristas cuando nosotros tomamos acciones. Hay que resolver esto ahora”, advirtió.
Además, Menéndez recordó que en abril del presente año se aprobó un ajuste de 22 centavos por galón, aunque aseguró que son pocas las empresas que cumplen con ese pago.
Ahora solicitan un ajuste de 12 centavos, además de exigir que se cumpla lo que ya está establecido, y anotó que “no son nada esos centavos que nosotros pedimos, porque los aumentos son de cinco lempiras y más en una semana”.
Finalmente, señaló que, si no reciben una respuesta positiva de las autoridades, los transportistas tomarán “decisiones trascendentales” y definirán medidas de protesta en las próximas horas.
Este viernes, la Secretaría de Energía (Sen) anunció el nuevo precio de los combustibles que estará vigentes a partir del lunes 31 de agosto, registrando un aumento considerable en el diésel, con un aumento de L1.95 por galón para pasar a costar L143.24, siempre en el sector centro-sur de Honduras.