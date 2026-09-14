Más de 86 mil niños reubicados en escuelas de Venezuela para inicio de clases tras sismos

Caracas, Venezuela.- Más de 86.000 niños fueron reubicados en distintas escuelas en Caracas y varios estados de Venezuela para el nuevo año académico, que comenzó este lunes, tras las afectaciones en centros educativos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Han sido relocalizados para que todos vayan a las clases", dijo la mandataria en un colegio en Caracas, donde recordó a los niños y adolescentes que fallecieron por el doble terremoto, que dejó más de 6.500 muertos. Según su equipo de prensa, el plan de "rezonificación" benefició a un total de 86.031 estudiantes en la capital venezolana y en los estados La Guaira (el más afectado), Miranda, Carabobo, Aragua y Yaracuy.

Durante la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que once escuelas se desplomaron y que poco más de 1.010 tuvieron afectaciones, de las cuales "muchas ya han sido rehabilitadas y otras están ya en proceso de recuperación", sin detallar estas cifras. La líder chavista aseguró que más de seis millones de niños y adolescentes vuelven a clases, tras la incorporación de más de 75.000 nuevos estudiantes, por lo que expresó que el "objetivo estratégico" es garantizar una "máxima y plena escolaridad" y evitar la deserción. En otro acto, el gobernador de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), el chavista José Alejandro Terán, declaró a la prensa que hoy abrieron sus puertas un total de 239 planteles educativos y que todavía "hay muchos por reparar".