Más de 42 mil evacuados en la isla china de Hainan a causa de las fuertes lluvias

Pekín.- Más de 42.000 personas tuvieron que ser evacuadas en la provincia insular china de Hainan (sur) debido a intensas y persistentes lluvias que han batido récords y han obligado a suspender clases en escuelas.

Las precipitaciones, provocadas por la influencia combinada de la circulación residual de una depresión tropical sobre el mar de la China Meridional y una masa de aire frío, han afectado desde el viernes hasta este lunes a amplias zonas de Hainan, con chubascos torrenciales en el centro, oeste y sur de la isla, según la cadena estatal CCTV.

Las autoridades locales emitieron el mediodía del lunes una alerta meteorológica roja -la más grave en el sistema chino- por riesgo de desastres geológicos, que según calcularon, sería "muy elevado" hasta el mediodía del martes.