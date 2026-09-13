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Colapso de edificio en construcción deja dos muertos y cuatro desaparecidos en Brasil

El desplome de un edificio en construcción sobre una vivienda en Sao Paulo dejó al menos dos muertos y cuatro desaparecidos, indican fuentes oficiales

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 11:17
Colapso de edificio en construcción deja dos muertos y cuatro desaparecidos en Brasil

Dos muertos y cuatro desaparecidos fue el saldo que dejó el colapso de un edificio en construcción en Brasil.

Foto: EFE

Brasil.- El colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivían una decena de bolivianos dejó este sábado al menos dos muertos y cuatros desaparecidos en la ciudad brasileña de Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.

Las dos víctimas mortales son dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos.

Colapso de edificio en Brasil aplasta vivienda y a sus ocupantes

Los equipos de rescate hallaron con vida a un hombre y a un menor, y aún buscan a cuatro posibles supervivientes entre los escombros, que comenzaron retirando de forma manual para luego dar paso a maquinaria pesada.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este sábado en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de Sao Paulo, la ciudad más populosa de Brasil.

Según el Cuerpo de Bomberos, el edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas judicialmente.

En él no vivía nadie, pero dos obreros solían dormir en su interior, según testigos citados por las autoridades, que han abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

El derrumbamiento coincidió con una noche de fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Según el organismo, aunque estaba lloviendo en el momento del derrumbe, aún no es posible afirmar que el temporal haya sido la única causa del suceso. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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