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Colapso de edificio en Brasil aplasta vivienda y a sus ocupantes

Un hombre y un niño fueron rescatados con vida, mientras equipos de emergencia buscan a posibles sobrevivientes entre los escombros.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 14:13
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Al menos dos mujeres murieron este sábado tras el colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivían una decena de personas de origen boliviano, en la ciudad brasileña de São Paulo, informaron fuentes oficiales.

 Fotos: EFE.
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Los equipos de rescate hallaron con vida a un hombre y a un niño, y aún buscan a posibles supervivientes entre los escombros, que están retirando de forma manual con cubos, según presenció EFE.
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El siniestro se produjo durante la madrugada en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, la ciudad más populosa de Brasil.
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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas.
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En el edificio no vivía nadie aun, pero dos obreros solían dormir en su interior, según las autoridades.
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El derrumbamiento coincidió con una noche de fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada.
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Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada, por lo que buscan otras posibles causas.
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Según el organismo, aunque estaba lloviendo en el momento del derrumbe, aún no es posible afirmar que el temporal haya sido la única causa del suceso.
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Las autoridades tampoco han informado sobre por qué motivo la obra se encontraba en embargo.
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Se desconoce si el embargo del que era objeto el edificio, y por lo que habían detenido las obras, tenía alguna relación a un mal diseño o mala construcción.

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Debido a que existe la posibilidad de que los dos trabajadores o las dos mujeres de la vivienda puedan encontrarse con vida, en las labores de rescate trabajan de manera manual sin uso de maquinaria.
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Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como una familia originaria de Bolivia que residía en la vivienda a la par del edificio que colapsó.
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