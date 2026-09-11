Con flores y fotos, Nueva York recuerda el 11S tras 25 años de mantener viva la memoria

Así, sus nombres siguen pronunciándose: "Uno muere dos veces. Una cuando abandonas este mundo y la segunda cuando dejan de decir tu nombre. El reto es mantener viva la memoria", afirma.

No olvidan familiares como Jennifer Nilsen, que perdió a su marido, Troy, en los atentados. Él trabajaba en la primera torre y tenían dos hijos pequeños. Ella vio la noticia de los ataques por televisión, sabiendo que él estaba allí.