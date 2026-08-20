Al menos 13 muertos y siete heridos por un derrumbe en una mina en el suroeste de Colombia

Bogotá, Colombia.-Al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informaron este jueves las autoridades.

La explosión ocurrió el miércoles por la tarde en la aldea de Puerto Rico, una zona remota que hace parte del municipio de Policarpa, dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña.

"Se presentó un colapso de un talud en una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa (...) que afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 personas fallecieron. Siete personas están heridas", señaló el funcionario.

Ocaña añadió que la comunidad y bomberos de Pasto, la capital de Nariño, así como de Policarpa y de la vecina localidad de El Tambo ayudaron en las tareas de rescate, que se prolongaron durante toda la noche con ayuda de maquinaria pesada y concluyeron en la madrugada de este jueves.