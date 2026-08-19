Hallan restos de 2 alpinistas desaparecidos en 1992 por el deshielo de un glaciar suizo

Ginebra, Suiza.- Más de 30 años después de su desaparición, los restos de dos alpinistas belgas fueron encontrados en los Alpes suizos luego de que el retroceso del glaciar de Trift, provocado por el acelerado deshielo, dejara al descubierto los cuerpos de los montañistas, desaparecidos desde 1992.

El hallazgo ocurrió el pasado 26 de julio, cuando un excursionista localizó los restos en una zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais, al suroeste de Suiza.

Tras avisar a las autoridades, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, en Sion, donde se llevaron a cabo las pruebas necesarias para determinar su identidad.