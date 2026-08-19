Hallan restos de 2 alpinistas desaparecidos en 1992 por el deshielo de un glaciar suizo

Ginebra, Suiza.- Más de 30 años después de su desaparición, los restos de dos alpinistas belgas fueron encontrados en los Alpes suizos luego de que el retroceso del glaciar de Trift, provocado por el acelerado deshielo, dejara al descubierto los cuerpos de los montañistas, desaparecidos desde 1992.
El hallazgo ocurrió el pasado 26 de julio, cuando un excursionista localizó los restos en una zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais, al suroeste de Suiza.
Tras avisar a las autoridades, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, en Sion, donde se llevaron a cabo las pruebas necesarias para determinar su identidad.
La identificación llegó a través de una comparación directa de perfiles de ADN, que confirmó que se trataba de los dos alpinistas belgas desaparecidos en la región de Weissmies en 1992, según informó la policía cantonal a EFE.
"Una comparación directa de perfiles de ADN ha confirmado de manera concluyente que se trata de los dos alpinistas desaparecidos en la región de Weissmies en 1992", explicó el comunicado de la policía, del que se hizo eco la prensa belga.
El 4 de septiembre de 1992, los dos alpinistas partieron del refugio de Weissmies con el objetivo de alcanzar otro situado en el pico homónimo -de 4.017 metros de altitud-, aunque las complicadas condiciones meteorológicas les impidieron llegar a su destino.
Una vez declarados como desaparecidos, durante los meses siguientes se llevaron a cabo diversos operativos de búsqueda que únicamente permitieron localizar una mochila.
La policía cantonal de Valais recopila desde 1925 informes de desaparecidos, principalmente personas cuyo contacto se perdió en alta montaña o en ríos y lagos.
"Con el retroceso de los glaciares, a veces salen a la luz los restos de personas desaparecidas en las montañas hace décadas", señaló el cuerpo policial.