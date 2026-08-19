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Imposible recuperar los cuerpos: la tragedia aérea donde murió gerente de Telemundo y un alto funcionario de Ecuador

Las autoridades investigan las causas del siniestro, ya suspendió el rescate de los cuerpos ya que es imposible recuperarlos pues la aeronave estalló en fuego al caer

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:46
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José Alberto Suárez, un directivo de Telemundo, el funcionario ecuatoriano Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany Hollihan, murieron en el accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia, que dejó siete víctimas. Las autoridades investigan las causas del siniestro, que no dejó ni rastros de los cuerpos.

 Foto: EFE.
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El helicóptero Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, se estrelló este miércoles cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, al norte de Kenia.

Foto: EFE.
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La aeronave cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se precipitó cerca de Kirish, en una zona remota y de difícil acceso.

 Foto: EFE.
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Testigos reportaron una columna de humo negro y llamas intensas poco después de que el helicóptero se estrellara en las inmediaciones del monte Ololokwe.

 Captura de video.
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El comandante policial David Nkoroi confirmó que una densa humareda se elevaba desde la zona del siniestro mientras los equipos de emergencia acudían al lugar.

 Captura de video.
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El accidente ocurrió a las 09:13 hora local, cuando el helicóptero volaba sobre el condado de Samburu, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

 Foto: EFE.
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La causa que provocó que el helicóptero se precipitara aún no ha sido determinada y permanece bajo investigación de las autoridades kenianas.

 Foto: EFE.
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Equipos de rescate, incluidos miembros de la Cruz Roja de Kenia, llegaron a la zona del accidente y utilizaron drones para inspeccionar el lugar pero ya solo encontraron escombros incinerados.

 Captura de video.
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Entre las víctimas identificadas figura José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas de Telemundo en Florida, Estados Unidos.

 Foto: EFE.
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También murió Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, quien viajaba en el helicóptero junto a su esposa.

 Foto cortesía: X.
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Stephany Hollihan, esposa de Sensi-Contugi y diseñadora de moda de Guayaquil, también falleció en el accidente ocurrido cerca del monte Ololokwe.

 Foto cortesía: X.
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El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Kenia encabeza las pesquisas para esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro, mientras continúan las labores en la zona, aunque ya oficializaron que es imposible recuperar los cuerpos pues solo encontraron algunas de sus pertenencias entre las cenizas.

 Captura de video.
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