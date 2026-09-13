Irán afirma que el acuerdo con Omán sobre Ormuz no implica la reapertura del paso

Teherán, Irán.-El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este domingo que el acuerdo alcanzado con Omán sobre el estrecho de Ormuz, que será anunciado el lunes, no supondrá la reapertura de esta vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

“El acuerdo con el sultanato de Omán, en ningún caso significará que se reabrirá el estrecho de Ormuz”, indicó el jefe de la diplomacia iraní en una entrevista con Al-Araby Al-Jadeed, un medio de comunicación panárabe con sede en Londres.

Araqchí sostuvo que la condición de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz "es que Estados Unidos vuelva a cumplir sus compromisos en el Memorando de Islamabad”, firmado en junio pasado entre Teherán y Washington, bajo mediación de Pakistán.

El sábado, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, citando a una fuente cercana al equipo negociador iraní, explicó que Teherán y Mascate, tras intensas conversaciones técnicas y diplomáticas, alcanzaron a principios de septiembre un acuerdo sobre las rutas seguras de navegación en Ormuz, que será presentado el lunes en una reunión en la capital omaní.