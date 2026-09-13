Guterres insiste en que el mundo "necesita paz" ante los líderes de Rusia e Irán en India

Naciones Unidas.-El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó este domingo la necesidad de poner fin a los conflictos del mundo, ante los líderes de Rusia, Irán, Emiratos Árabes Unidos y China, entre otros, reunidos este fin de semana en la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

"Desde Gaza, pasando por la crisis más amplia en Oriente Medio, hasta Ucrania, Sudán y más allá, nuestro mundo necesita paz", afirmó el líder europeo durante su intervención.

La sesión plenaria en la capital india, la segunda y última de la cumbre del bloque, reunió a Guterres con los líderes de las llamadas economías emergentes, entre ellos el ruso Vladímir Putin, el presidente iraní Masud Pezeshkian y el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Las palabras de Guterres llegan tras la firma ayer entre los miembros de una declaración conjunta de 140 puntos que dedicó varios apartados a Gaza, Palestina y Líbano y mencionó expresamente a Israel, pero que no incluyó ninguna referencia a Ucrania.

En su petición, el responsable portugués instó a la libertad de navegación internacional, el respeto por la integridad territorial y la independencia política de los Estados bajo el marco del derecho internacional.