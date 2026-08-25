Tifón Narra se debilita tras tocar tierra en China mientras Saudel se aproxima al país

Pekín.- El tifón Narra se debilitaba este miércoles tras tocar tierra en la isla china de Hainan y la provincia de Cantón, mientras las autoridades mantenían la alerta por Saudel, que avanzaba por el mar de China Oriental y podría acercarse en los próximos días a las costas orientales del país asiático. Narra tocó tierra por primera vez hacia las 18:40 hora local del martes (10:40 GMT) en la costa de Changjiang, en la isla meridional de Hainan, con vientos máximos de 20 metros por segundo cerca de su centro, informó la agencia estatal Xinhua. El sistema volvió a entrar en tierra a las 03:25 hora local de este miércoles (19:25 GMT del martes) en el litoral del condado de Xuwen, en la provincia suroriental de Cantón, ya con vientos de 18 metros por segundo, según medios estatales.

A las 05:00 hora local (21:00 GMT del martes), Narra se había degradado a depresión tropical sobre Xuwen, con vientos máximos de 15 metros por segundo, y se desplazaba hacia el noroeste mientras seguía perdiendo fuerza. Antes de debilitarse, Narra había provocado lluvias torrenciales e inundaciones en Guangxi, donde las autoridades informaron esta semana de 61.000 afectados, 54.000 trasladados preventivamente y más de 8.000 evacuados a centros de emergencia, además de varios ríos por encima de los niveles de alerta. El Centro Meteorológico Nacional mantuvo este miércoles avisos por lluvias torrenciales y fenómenos convectivos, con previsión de precipitaciones intensas en el centro, sur, norte y este del país.