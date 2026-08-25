A 25 años de atentado a Torres Gemelas, identifican a víctima mediante nueva técnica forense

Nueva York, Estados Unidos.- Las autoridades de Nueva York divulgaron este lunes que han logrado identificar a una víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001 mediante una innovadora técnica forense que en los últimos años ha permitido resolver casos cerrados de alto perfil.

Se trata de la víctima número 1.654 identificada gracias a análisis de restos, pero es la primera identificada usando la técnica de genealogía genética forense investigativa (FIGG), fruto de la colaboración entre la Oficina Forense y el Departamento de Policía, según un comunicado.

La mujer adulta, cuya familia pidió no publicar su nombre, falleció en los ataques al World Trade Center de Nueva York, que se cobraron la vida de 2.753 personas. De estas, 1.099 (un 40 %) siguen sin estar identificadas.