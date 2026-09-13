Corea del Norte confirma lanzamiento de misiles balísticos en "ejercicio de ataque"

Corea del Norte.-Corea del Norte confirmó este lunes que realizó un "ejercicio de ataque" que involucró unidades de artillería y el lanzamiento de misiles balísticos, después de que Corea del Sur reportara múltiples proyectiles de corto alcance norcoreanos tras concluir unas maniobras militares realizadas junto a Estados Unidos y Japón.

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA señaló que el 12 de septiembre (sábado) tuvo lugar un "ejercicio conjunto de ataque con fuego de unidades de artillería de largo alcance y misiles, pertenecientes a unidades combinadas de todos los niveles" del Ejército del país asiático.

La maniobra incluyó "nuevos sistemas de combate, como drones de ataque de diversos tipos, misiles de crucero tácticos, lanzacohetes múltiples de gran calibre de presión térmica y misiles balísticos tácticos". "Todos los sistemas demostraron el enorme poder destructivo del fuego al alcanzar los objetivos con una precisión del 100 %", agregó KCNA.

La confirmación de las autoridades norcoreanas llega después de que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informara el sábado de que había detectado alrededor de las 5:20 hora local (20:20 GMT del viernes) el lanzamiento de múltiples balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón desde la ciudad portuaria de Wonsan (este).