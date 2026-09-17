MP investiga supuesta venta de potenciadores sexuales sin permiso sanitario en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó este jueves que han iniciado una investigación sobre la presunta venta de fármacos que sirven como potenciadores sexuales en San Pedro Sula. La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) arribaron a dos comercios de la ciudad industrial tras recibir una denuncia de que el producto se distribuye sin el registro sanitario de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa). Según la denuncia, se trata de un suplemento fabricado en Colombia que presuntamente sirve como un afrodisiaco sexual, del cual no se ha especificado su nombre. Además, supuestamente este potenciador ingresa al territorio hondureño de forma irregular proveniente de países vecinos.

En ese sentido, la Fiscalía recolecta indicios que permitan detectar si este fármaco cuenta con los permisos sanitarios correspondientes para su comercialización y distribución. De igual forma, investigan si la introducción de este producto se realiza bajo el marco normativo tributario de Honduras y con ello, aclarar si se trata o no de una posible defraudación fiscal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los últimos años tanto en Honduras como en otros países de América Latina se ha proliferado la venta de diferentes estimulantes sexuales, entre ellos, uno conocido como "miel del amor". Estos incluso se venden en Honduras con facilidad a través de Marketplace en Facebook.